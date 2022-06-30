Survivor'da Nisa mı Adem mi şampiyon olacak? (29 Haziran canlı SMS oylaması)

Haberler | 30.06.2022 - 07:22 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 07:23
Survivor 2022 final heyecanı bu sene Tersane İstanbul'da düzenleniyor.
Altı aylık maratonun sonunda Batuhan ve Adem'in yarı finali garantilemesinin ardından son yarı finalist Nisa oldu.
Batuhan, Adem ve Nisa canlı SMS oylamasına çıktı.
Oylama sonucu finale kalan iki isim Adem ve Nisa oldu.
1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
35 yaşındaki Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
2001 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2009 Akdeniz Oyunları 2.si, 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2013 Akdeniz Oyunları 1.si, 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu oldu.
Adem Kılıççı 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Kılıççı, 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarıştı.
Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükseldi ancak ikinci oldu.
All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıççı, şampiyon oldu.
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.
Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.
Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.
Rol Aldığı Film ve Diziler:
Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)
Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)
Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)
Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)
Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)
Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)
Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)
Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)
Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünaya geldi. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.
Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.
Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.
Yüksel, "20 yaşındaki bir insanın neler yapabileceğini göstermeye gidiyorum" diyerek Survivor'a katılmıştı.
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel olarak kayak yapmaya davet edildi. Ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Bölükbaşı, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi.
15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.