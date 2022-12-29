Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni

Tarkan Tevetoğlu, 'Geççek'in ardından 'Son Durak' şarkısıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Megastar, müzikal kariyerinde 30 yılı doldurdu.
Ünlü şarkıcı, 30. sanat yılını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Tarkan yayınladığı kareye; "Birkaç gün önce müzikal kariyerimin 30 yılı dolmuş haberim yok. Sizlerin o güzel paylaşımlarınızla fark ettim" dedi.
"Yırtık kotumla, deri montumla, 'Kıl' bir şarkıyla merhaba demiştim sizlere" diyen Tarkan, "Bir ara da sarı ekoseli kıyafetimle. Ne ara geçti bu yıllar bilmiyorum ama acısıyla, tatlısıyla çok güzel geçtiler. Temennim daha uzun yıllar müzik aşkıyla, güzel şarkılarla, projelerle, yeni heyecanlarla, sürprizlerle bu yolculuğa devam etmek. Tabi ki sağlık oldukça inşallah" ifadelerini kullandı.
Megastar, sözlerini "Ama aramızdaki bu güçlü, köklü bağ ve yüreğimde hissettirdiğiniz sevginiz hep oldukça kim tutabilir ki beni/bizi. Ve hissediyorum daha acayip şeyler olacak. Geçen 30 yıldaki sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve bağlılığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum" diye noktaladı.
Tarkan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, Ata Demirer de Megastar'a "Devam" yorumunu yaptı.
Öte yandan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda da eşi Pınar Dilek ve kızı Liya Tevetoğlu ile soğuk havanın tadını çıkardığı anları paylaşmıştı. Megastar karelerin altına "Geçen günlerden" notunu düşmüştü.
50 yaşındaki ünlü şarkıcı, tek başına çekildiği selfie pozunu da paylaşmayı ihmal etmemişti.