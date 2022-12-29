Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Megastar Tarkan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. "Birkaç gün önce müzikal kariyerimin 30 yılı dolmuş haberim yok" diyen Tarkan, sevenlerine teşekkür etti.

Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni - 1

Tarkan Tevetoğlu, 'Geççek'in ardından 'Son Durak' şarkısıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Megastar, müzikal kariyerinde 30 yılı doldurdu.

Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni - 2

"KARİYERİMİN 30 YILI DOLMUŞ HABERİM YOK"

Ünlü şarkıcı, 30. sanat yılını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Tarkan yayınladığı kareye; "Birkaç gün önce müzikal kariyerimin 30 yılı dolmuş haberim yok. Sizlerin o güzel paylaşımlarınızla fark ettim" dedi.

Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni - 3

"KIL BİR ŞARKIYLA MERHABA DEMİŞTİM SİZLERE"

"Yırtık kotumla, deri montumla, 'Kıl' bir şarkıyla merhaba demiştim sizlere" diyen Tarkan, "Bir ara da sarı ekoseli kıyafetimle. Ne ara geçti bu yıllar bilmiyorum ama acısıyla, tatlısıyla çok güzel geçtiler. Temennim daha uzun yıllar müzik aşkıyla, güzel şarkılarla, projelerle, yeni heyecanlarla, sürprizlerle bu yolculuğa devam etmek. Tabi ki sağlık oldukça inşallah" ifadelerini kullandı.

Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni - 4

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Megastar, sözlerini "Ama aramızdaki bu güçlü, köklü bağ ve yüreğimde hissettirdiğiniz sevginiz hep oldukça kim tutabilir ki beni/bizi. Ve hissediyorum daha acayip şeyler olacak. Geçen 30 yıldaki sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve bağlılığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum" diye noktaladı.

Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni - 5

Tarkan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, Ata Demirer de Megastar'a "Devam" yorumunu yaptı.

Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni - 6

MUTLU AİLE POZU

Öte yandan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda da eşi Pınar Dilek ve kızı Liya Tevetoğlu ile soğuk havanın tadını çıkardığı anları paylaşmıştı. Megastar karelerin altına "Geçen günlerden" notunu düşmüştü.

Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni - 7

50 yaşındaki ünlü şarkıcı, tek başına çekildiği selfie pozunu da paylaşmayı ihmal etmemişti.

N-LIFE HABERLERİ

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