Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Kim tutabilir ki beni

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Megastar, sözlerini "Ama aramızdaki bu güçlü, köklü bağ ve yüreğimde hissettirdiğiniz sevginiz hep oldukça kim tutabilir ki beni/bizi. Ve hissediyorum daha acayip şeyler olacak. Geçen 30 yıldaki sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve bağlılığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum" diye noktaladı.