Tenisin efsane ismi Roger Federer'den BlackPink paylaşımı

Kariyeri boyunca 20 kere Grand Slam kazanan 41 yaşındaki İsviçreli Roger Federer, Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü K-pop grubu Blackpink'le bir araya geldi.
Ünlü müzik gurubu ile birlikte verdiği pozu dün yayınlayan Federer, paylaşımına "Çocuklarım bunun çok net bir Instagram paylaşımı olduğunu söyledi" notunu düştü.
ABD’li tenisçi Coco Gauff ise paylaşımın altına, “Blink?” yorumunu yaptı.
Grubuna hayran kitlesine, İngilizcede 'siyah' ve 'pembe' kelimelerinin birleşiminden oluşan "Blink" adı verilmişti.
23 yaşındaki Kanadalı tenisçi Denis Shapovalov da "Hahaha evetttt" diyerek Federer'in paylaşımına yorum yaptı.
Federer emekli olduktan sonra moda dünyasında daha fazla vakit geçirmeye başladı. Birkaç gün önce Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı fotoğraflar da 680 bine yakın beğeni aldı.
Roger Federer'in New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala'ya da katılması bekleniyor.