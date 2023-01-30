Tenisin efsane ismi Roger Federer'den BlackPink paylaşımı

Geçtiğimiz yıl kortlara veda ettiğini duyuran Roger Federer'in dünyaca ünlü K-pop grubu BlackPink’in aynı kadrajda yer aldığı fotoğrafa sosyal medyada 1 milyondan fazla beğeni yağdı.

Tenisin efsane ismi Roger Federer'den BlackPink paylaşımı - 1

Kariyeri boyunca 20 kere Grand Slam kazanan 41 yaşındaki İsviçreli Roger Federer, Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü K-pop grubu Blackpink'le bir araya geldi.

Tenisin efsane ismi Roger Federer'den BlackPink paylaşımı - 2

Ünlü müzik gurubu ile birlikte verdiği pozu dün yayınlayan Federer, paylaşımına "Çocuklarım bunun çok net bir Instagram paylaşımı olduğunu söyledi" notunu düştü.

Tenisin efsane ismi Roger Federer'den BlackPink paylaşımı - 3

YORUM YAĞDI

ABD’li tenisçi Coco Gauff ise paylaşımın altına, “Blink?” yorumunu yaptı.

Grubuna hayran kitlesine, İngilizcede 'siyah' ve 'pembe' kelimelerinin birleşiminden oluşan "Blink" adı verilmişti.

Tenisin efsane ismi Roger Federer'den BlackPink paylaşımı - 4

23 yaşındaki Kanadalı tenisçi Denis Shapovalov da "Hahaha evetttt" diyerek Federer'in paylaşımına yorum yaptı.

Tenisin efsane ismi Roger Federer'den BlackPink paylaşımı - 5

Federer emekli olduktan sonra moda dünyasında daha fazla vakit geçirmeye başladı. Birkaç gün önce Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı fotoğraflar da 680 bine yakın beğeni aldı.

Tenisin efsane ismi Roger Federer'den BlackPink paylaşımı - 6

Roger Federer'in New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala'ya da katılması bekleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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