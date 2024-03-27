Titanic'te Rose'u hayatta tutan kapı rekor fiyata satıldı
1997 yapımı Titanik filminde Kate Winslet'in canlandırdığı "Rose" karakterinin hayatta kalmasını sağlayan kapının çerçevesi 718 bin 750 dolara satıldı. Winslet'in filmin son sahnesinde giydiği elbise ise 125 bin dolara alıcı buldu.
Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik filminde kullanılan kapı çerçevesi açık artırmada rekor fiyata satıldı. Filmde gemi battıktan sonra, Kate Winslet'in canlandırdığı rose karakterini hayatta tutan ahşap parça 718 bin 750 dolara alıcı buldu.