Titanic'te Rose'u hayatta tutan kapı rekor fiyata satıldı

Filmin yönetmeni James Cameron 2012'de yaptığı konuşmada her gün Rose'un "bencil", Jack'in ise "aptal" olduğunu söyleyen onlarca e-posta aldığını açıklamıştı.



"Belki de tahtanın biraz daha küçük olması gerekirdi" diyen Cameron, senaryoya göre Jack'in ölmesi gerektiğini söyleyerek tartışmalara son vermişti.