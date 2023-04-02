Tony Rock: Yalan! Will Smith tokat skandalından sonra ağabeyimi hiç aramadı

Chris Rock‘ın kardeşi Tony Rock, ağabeyinin geçen yılki Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yemesi skandalıyla ilgili konuştu. 48 yaşındaki komedyen, olayın hep Smith tarafından anlatıldığını, kendileri tarafından durumun bambaşka olduğunu dile getirdi.
Bir YouTube kanalına konuşan Tony Rock, yankısı hala süren bir yıl önceki olayla ilgili konuşurken, Will Smith'in olay sonrasında özür dilemek için Chris Rock'a ulaşma konusunda yalan söylediğini ima etti. Kardeş Rock, tokada tepkisinin ne olduğunu paylaştı.
Will Smith'in Chris Rock'a ulaşarak özür dilemesiyle ilgili soru geldiğinde, Tony Rock, "Bu doğru değil, bu doğru değil!" diye tepki gösterdi. "Sanırım iki gün sonra 'Chris'e ulaştım ve o benimle konuşmak istemedi' dedi. Ama bu doğru değil" şeklinde konuştu.
Tony Rock, tokat olayından sonra "hemen" kardeşinin savunmasına geçmek istediğini de sözlerine ekledi.
"Ben bir haydut değilim. Bayrak sallayan adam ben değilim. O benim ağabeyim, dostum. Babam bana, 'Eğer kardeşin bir savaşın içindeyse sen de içindesindir' demişti" ifadesini kullandı.
Will Smith'in kendisini de hiç aramadığını söyleyen Tony Rock, "Bana hiçbir borcu yok, sadece aramızın daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Telefon numaram hiç değişmedi. Bu nedenle bir gün 'Selam dostum, sadece sen ve ben konuşalım' gibi bir telefon alacağımı düşündüm. Olmadı, olmayacak da sanırım" dedi.
94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü komedyen Chris Rock, sahnedeyken en iyi erkek oyuncu ödülüne aday olan Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’i Demi Moore’un canlandırdığı G.I. Jane’e benzeterek espri yapmış, Smith, bu espriye önce gülse de eşinin rahatsız olduğunu görünce bozularak Rock’a bağırmaya ve ardından da sahneye çıkıp herkesin ve tüm kameraların önünde tokat atarak tepki göstermişti.
Oscar gecesine damga vuran olay, günlerce hatta haftalarca konuşulurken, Smith, ceza almış, özür dilemişti. Ancak Chris Rock olayla ilgili hiç konuşmamıştı.
Rock, olaydan neredeyse bir yıl sonra dijital bir platformda yayınlanacak bir gösteride bu konuyu dile getirerek, “İnsanların bilmek istediği şey; acıdığı mı? Evet, acıttı” demişti. Rock ayrıca Smith’in rol aldığı 2001 yapımı Ali ve 1991 yapımı New Jack City filmindeki rollerine de atıfta bulunarak, “Muhammed Ali’yi oynadı! Animasyon filmlerinde bile ben bir zebrayım, o ise lanet olası bir köpek balığı” ifadesini kullanmıştı.
Oscar töreninde sunuculuk yapan Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in Zaferi' filminde Demi Moore, saçları üç numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.
Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.
Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.
Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.
Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya gelmiş, Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.
Will Smith, bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde yer almadı.