Trans olduğunu açıklayan oyuncu Meli Bendeli: Travestilikten yoruldum

"DURUMUM OLSAYDI AMELİYAT OLURDUM"

“Benim resmiyette henüz kadın kimliğim yok, yurt dışında okey ama Türkiye’de kurullara girmem gerekiyor" diyen Bendeli, "Ben travestiliğin karanlığında kaybolmak, gece gelen adamlara sevgili olmak istemiyorum. Eğer mümkün olsa param olsa Tayland’a gidip bu işi halledip gelirdim. Burası çok yorucu. Durumlarım olsaydı bu işi yarım da bırakmazdım, travestilikten yoruldum” şeklinde konuştu.