Trans olduğunu açıklayan oyuncu Meli Bendeli: Travestilikten yoruldum

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle bilinen Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl cinsiyet değiştirdiğini ve trans birey olduğunu açıklamıştı.
Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu, Selim Akar’ın Youtube’da yayınlanan programına konuk oldu. Bendeli, cinsiyet değiştirme sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.
Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” dedi.
Henüz kadın kimliğinin olmadığını söyleyen oyuncu, maddi durumu el verdiğinde Tayland’a giderek değişim ameliyatı olmak istediğini de söyledi.
“Benim resmiyette henüz kadın kimliğim yok, yurt dışında okey ama Türkiye’de kurullara girmem gerekiyor" diyen Bendeli, "Ben travestiliğin karanlığında kaybolmak, gece gelen adamlara sevgili olmak istemiyorum. Eğer mümkün olsa param olsa Tayland’a gidip bu işi halledip gelirdim. Burası çok yorucu. Durumlarım olsaydı bu işi yarım da bırakmazdım, travestilikten yoruldum” şeklinde konuştu.
2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen, Çukur'da Timsah Celil olarak hafızalara kazınan ve son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıkan 34 yaşındaki oyuncu, geçen yıl cinsel kimliğini açıklayarak görünümündeki değişimi sosyal medya fotoğraflarıyla paylaşmıştı.
Bendeli, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmada, aldığı ödülü göstererek, "Bir de bunun ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nü alırsam bu iş benim için tamamdır’’ demişti.