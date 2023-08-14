Uğruna Oscar'da tokat skandalına imza atılan Jada Pinkett Smith'ten saçlı fotoğraf

Eşi Will Smith'in, saçları hakkında espri yapan Oscar sunucusuna tokat attığı Jada Pinkett Smith, saç güncellemesiyle gündemde. Bir süredir alopesi (saçkıran) hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu, saçlarının son halini sosyal medyada paylaştı.

Uğruna Oscar'da tokat skandalına imza atılan Jada Pinkett Smith'ten saçlı fotoğraf - 1

94. Oscar Ödülleri'ne, komedyen Chris Rock'ın yaptığı bir şakaya Jada Pinkett Smith’in eşi Will Smith'in verdiği tepki damgasını vurmuştu.

Jada Pinkett Smith'in alopesi nedeniyle saçlarını kazıtmasını, Demi Moore'un G.I. Jane filmindeki imajına benzeten Chris Rock, “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2 filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.

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Uğruna Oscar'da tokat skandalına imza atılan Jada Pinkett Smith'ten saçlı fotoğraf - 2

Bu şakaya salondakiler ve eşi Will Smith gülerken Jada Pinkett Smith gözlerini devirmiş, memnuniyetsizliğini ifade etmişti. Eşinin şakadan hoşlanmadığını gören Will Smith de sahneye çıkarak Chris Rock'ı tokatlamıştı. Sonrasında yerine oturduğunda da Rock'ı “eşinin adını ağzına almaması” yönünde uyarmıştı. Büyük skandal, haftalarca konuşulmuş, Will Smith, Oscar törenlerinden men edilmişti.

Uğruna Oscar'da tokat skandalına imza atılan Jada Pinkett Smith'ten saçlı fotoğraf - 3

Jada Pinkett Smith, uğruna atılan Oscar tokadı hala hafızalardayken, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında iki yeni bir fotoğraf yayınladı ve saçlarıyla ilgili son durumu gözler önüne serdi. 

Uğruna Oscar'da tokat skandalına imza atılan Jada Pinkett Smith'ten saçlı fotoğraf - 4

İlk fotoğraf Pinkett Smith’in her zamanki görüntüsünü içerirken, diğer fotoğraf yeni çıkan ve sarıya boyattığı saçlarını gösteriyordu.

Uğruna Oscar'da tokat skandalına imza atılan Jada Pinkett Smith'ten saçlı fotoğraf - 5

Ünlü oyuncu, fotoğrafın açıklamasına da, “Bu saç, geri dönüş yapmaya çalışıyormuş gibi davranıyor. Hala bazı sorunlu noktalar var ama göreceğiz” diye yazdı. Smith'in saçlı fotoğrafı hayranlarını sevindirdi.

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