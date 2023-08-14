Uğruna Oscar'da tokat skandalına imza atılan Jada Pinkett Smith'ten saçlı fotoğraf
Eşi Will Smith'in, saçları hakkında espri yapan Oscar sunucusuna tokat attığı Jada Pinkett Smith, saç güncellemesiyle gündemde. Bir süredir alopesi (saçkıran) hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu, saçlarının son halini sosyal medyada paylaştı.
94. Oscar Ödülleri'ne, komedyen Chris Rock'ın yaptığı bir şakaya Jada Pinkett Smith’in eşi Will Smith'in verdiği tepki damgasını vurmuştu.
Jada Pinkett Smith'in alopesi nedeniyle saçlarını kazıtmasını, Demi Moore'un G.I. Jane filmindeki imajına benzeten Chris Rock, “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2 filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.