Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddia edilen Ebru Şallı'dan açıklama

ŞALLI'DAN YENİ AÇIKLAMA



Daha önce iddiaları yalanlayan Şallı yaptığı yeni açıklamada, "Aile arasında tartışma olur, fikir ayrılıkları da. Sizin olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz. Şiddet görsem zaten söylerim ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim. Hanginiz benim yaşadığım acıyı yaşadı? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda" dedi.