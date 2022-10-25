Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddia edilen Ebru Şallı'dan açıklama

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’tan araç içinde şiddet gördüğü iddia edildi. Olayın ardından Ebru Şallı’nın Etiler’deki özel bir kliniğe gidip muayene olduğu ve röntgen çektirdiği de öne sürüldü.
Olay yerine polis çağıran görgü tanığı yaşananları 2. Sayfa programına anlattı. Yayına telefonla bağlanan görgü tanığı "8 Ekim günü saat 14.30 sularında Emirgan’dan Beşiktaş’a doğru giderken sıkışan trafikte çığlık sesi duyduk. Arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını gördük" dedi.
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"SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET VARDI"
Görgü tanığı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem sözlü şiddet vardı hem de kadını darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumrukladı. Babam da arabayı önüne kırdı. Sonra (Uğur Akkuş) aracı durdurup ‘Biz aramızda tartışıyoruz, ben onu indireceğim’ dedi. Araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine. Şallı’yı araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş, şok halindeydi. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. ‘Bir yeriniz acıyor mu?’ diye sorduğumuzda bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi."
"Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişti, ambulansa bindirdik.155’i aradım. Beklerken ambulanstakiler ‘Ebru Hanım eşinden şikâyetçi olmak istemiyor’ dedi. ‘Size yardım edecek birileri var mı?’ diye sorduk. O da annesi ve ablasının geleceğini söyledi. Bu olayı basına anlatmak gibi bir düşüncemiz yoktu. Ancak baskı ya da tehdit altında olabilir diye düşündük.”
ŞALLI'DAN YENİ AÇIKLAMA
Daha önce iddiaları yalanlayan Şallı yaptığı yeni açıklamada, "Aile arasında tartışma olur, fikir ayrılıkları da. Sizin olmuyor mu hiç? Yoksa robot gibi mi yaşıyorsunuz. Şiddet görsem zaten söylerim ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim. Hanginiz benim yaşadığım acıyı yaşadı? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda" dedi.