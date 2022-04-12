Ukrayna First Lady'si Olena Zelenski konuştu: Eşim için endişeleniyorum

Şimdi hayatın nasıl?



"Artık diğer Ukraynalılar gibi yaşıyorum. Hepimizin büyük bir arzusu var: barışı görmek. Ve ben, her anne ve eş gibi, sürekli olarak eşim için endişeleniyorum ve çocuklarımı güvende tutmak için her şeyi yapıyorum."



Sana umut veren şey ne?



"Ailem, tıpkı her Ukraynalı gibi, ve yurttaşlarım: Orduya ve birbirlerine yardım etmek için örgütlenen inanılmaz insanlar. Herkes elinden geleni yapıyor, sırf bu çağrıyı hissettikleri için askere ekmek pişiren anneannelerin hikayeleri var. Zafere yaklaşmak istiyorlar. Ukraynalılar böyledir. Hepimiz onlardan umutluyuz. Kendimiz için umut ediyoruz."