Ukrayna First Lady'si Olena Zelenski konuştu: Eşim için endişeleniyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenski Vogue'a konuştu. First Lady Zelenski, bu süreçte yaşananlardan bahsetti. İşte First Lady Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar...



İşgalin ilk günlerini anlatır mısınız, en net olarak ne hatırlıyorsunuz?



"Başlangıcı çok iyi hatırlıyorum. Normal bir iş günü ve akşamıydı: okuldan dönen çocuklar, olağan ev işleri, bir sonraki okul gününe hazırlanmak… Gergindik. Her yerde olası bir istila hakkında çok fazla konuşma olmuştu. Ama son dakikaya kadar bunun olacağına inanmak imkansızdı... 21. yüzyılda? Modern dünyada? Saat 4 ile 5 arası bir tıkırtıyla uyandım. Bir patlama olduğunu hemen anlamadım. Ne olabileceğini anlamadım. Kocam yatakta değildi. Ama kalktığımda onu hemen gördüm, zaten giyinmiş ve 'Başladı' dedi. Tüm söylediği buydu."