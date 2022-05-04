Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın

Haberler | 04.05.2022 - 10:06

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie için sivillerin Mariupol'de düzenlediği protestoda dünyaca ünlü Hollywood yıldızına pankartlı çağrı yapıldı. Açılan pankartlarda, "Angelina Jolie yardım et", "Mariupol'ü kurtarın" ifadelerine yer verildi.

Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 1

Ukraynalılar, Mariupol'de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi. Siviller, kuşatma altındaki yakınlarının kurtarılması için çağrıda bulundu.

Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 2

Kiev'de düzenlenen etkinlikte meydanda toplanan kalabalık, ellerinde taşıdıkları pankartlar eşliğinde slogan atarak Rusya'yı protesto etti.

Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 3

Pankartlarda Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulunan de yer aldı.

Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 4

Pankartlarda, "Angelina Jolie yardım et", "Mariupol'ü kurtarın", "Ukrayna'yı kurtarın", "Azovstal'ı kurtarın" şeklinde ifadelere yer verildi.

Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 5

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Jolie, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Lviv kentinde görüntülenmişti.

Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 6

İşte Jolie'nin Ukrayna ziyaretinden diğer kareler...

Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 7
Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 8
Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 9
Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 10
Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın - 11

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