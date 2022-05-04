Ukraynalılardan Angelina Jolie'ye çağrı: Bizi kurtarın

Haberler | 04.05.2022 - 10:06
Ukraynalılar, Mariupol'de mahsur kalan yakınları için protesto düzenledi. Siviller, kuşatma altındaki yakınlarının kurtarılması için çağrıda bulundu.
Kiev'de düzenlenen etkinlikte meydanda toplanan kalabalık, ellerinde taşıdıkları pankartlar eşliğinde slogan atarak Rusya'yı protesto etti.
Pankartlarda Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulunan Angelina Jolie de yer aldı.
Pankartlarda, "Angelina Jolie yardım et", "Mariupol'ü kurtarın", "Ukrayna'yı kurtarın", "Azovstal'ı kurtarın" şeklinde ifadelere yer verildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Jolie, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Lviv kentinde görüntülenmişti.
İşte Jolie'nin Ukrayna ziyaretinden diğer kareler...