Ünlü isimler Altın Küre Ödülleri'nde Covid-19'a yakalandı

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede çok sayıda ünlünün Covid-19 testi pozitif çıktı.

Ünlü isimler Altın Küre Ödülleri'nde Covid-19'a yakalandı - 1

Geçtiğimiz yıl kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle gerçekleşen Altın Küre Ödülleri, bu sene geçmiş yılları aratmayan bir törenle sahiplerini buldu.

Oscar’ın habercisi olarak görülen gecede çok sayıda ünlünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ünlü isimler Altın Küre Ödülleri'nde Covid-19'a yakalandı - 2

BBC'nin haberine göre, aralarında Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michelle Pfeiffer'ın olduğu birçok ünlü isim, ödül töreninden günler sonra Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.

Ünlü isimler Altın Küre Ödülleri'nde Covid-19'a yakalandı - 3

Geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan Eleştirmenlerin Seçimi Ödüllerinde (Critics Choice Awards) davetlilere Covid-19 testi zorunluğu getirilmişti.

Ünlü isimler Altın Küre Ödülleri'nde Covid-19'a yakalandı - 4

Törene katılamayan ünlülerden Michelle Pfeiffer sosyal medya paylaşımında, "Bugün Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ni kaçırdığım için çok üzgünüm. Evet, Covid" ifadesini kullandı.

Pfeiffer'ın, usta oyuncu Jeff Bridges'a Yaşam Boyu Başarı ödülünü vermesi planlanıyordu ancak Pfeiffer yerine ödülü John Goodman verdi.

Ünlü isimler Altın Küre Ödülleri'nde Covid-19'a yakalandı - 5

ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl 80'inci kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Game of Thrones evreninde geçen devam dizisi House of Dragon En İyi Drama dizisi ödülünü alırken efsanevi yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan Fabelmanlar Drama dalında En İyi Film seçildiİşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...

Ünlü isimler Altın Küre Ödülleri'nde Covid-19'a yakalandı - 6

GÖRKEMLİ KIRMIZI HALI

Beverly Hilton Hotel'de ihtişamlı bir törenle sahiplerini bulan ödül töreni, bu yıl ünlü isimlerin birbirinden şık görünümlerine sahne oldu. İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyanlar...

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