Ünlü isimler Altın Küre Ödülleri'nde Covid-19'a yakalandı

Geçtiğimiz yıl kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle gerçekleşen Altın Küre Ödülleri, bu sene geçmiş yılları aratmayan bir törenle sahiplerini buldu.

Oscar’ın habercisi olarak görülen gecede çok sayıda ünlünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.