Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü)

SERENAY SARIKAYA
‘Aile zamanı’
ELÇİN SANGU
"İnsan gibi uyuyanlarda bugün"
KIVANÇ TATLITUĞ
BESTE KÖKDEMİR
"Sonu olmayan bir şey bu"
KADİR DOĞULU
EZGİ MOLA
Ezgi Mola’nın, Tibet spaniel cinsi köpeği Suşi öldü. 14 yaşındaki Suşi’nin ardından ünlü oyuncu, duygusal bir video yayınladı. Ünlü oyuncu, köpeklerinin portrelerini de dövme olarak yaptırmıştı.
Hayvan sevgisiyle tanınan Mola’nın Bıdı ve Kuki isimli iki köpeği daha bulunuyor.
HAZER AMANİ
'Yeni ailene hoş geldin güzel Taco’m benim
GUPSE ÖZAY
BENSU SORAL
SAADET IŞIL AKSOY
GİZEM KARACA
"Çok ciddi beslerim"
TUVANA TURKAY
EMILIA CLARKE
JENNIFER ANISTON
JENNIFER ANISTON - Clyde
EMILY DIDONATO
Amerikalı model Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. Köpek edinmenin hayatında fark yarattığını belirten model, “Onu kesinlikle çok seviyorum. Ama inanılmaz yapışkan bir tip ve ben odadan çıkarken deliriyor. Sanırım en büyük derdimiz bu... Ayrıca geceleri her ne kadar uygun olmasa da üzerimde uyuyor” dedi.
MIRANDA KERR
ORLANDO BLOOM
EMILIA CLARKE
NICOLE KIDMAN
JESSICA ALBA
RUSSELL CROWE
CARA DELEVINGNE
KATY PERRY
KHLOE KARDASHIAN
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan'ın üzerine titreyen Tuba Büyüküstün, dizi ve film çekimlerinde bile Golden Retriever cinsi köpeğini yanından ayırmıyor.
Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korsan ile ilgili hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini yayınlayan Tuba Büyüküstün, "12,5 yıllık aşk. Korsan ve ben" notunu yazdı.
HANDE ERÇEL
BADE İŞÇİL
SEZEN AKSU
ELÇİN SANGU
SERENAY SARIKAYA
EZGİ MOLA
RÜZGAR ERKOÇLAR
PELİN AKİL
HAKAN ÇALHANOĞLU
GONCA VUSLATERİ
HAKAN ALTUN
GUPSE ÖZAY
CANER ERKİN
İREM DERİCİ
NESLİHAN ATAGÜL
SONER SARIKABADAYI
KEREM FIRTINA
SELEN GÖRGÜZEL
KIRAÇ
GONCA VUSLATERİ
ELİZ SAKUÇOĞLU
ASLI ENVER
ŞÜKRAN OVALI
ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
EZGİ MOLA
ALİŞAN
SİNEM KOBAL
MURAT BOZ
BURAK DENİZ
DOĞA RUTKAY
İBRAHİM ÇELİKKOL
AZRA AKIN
AYŞE ÖZYILMAZEL
BUSE TERİM
EROL EVGİN
MİNE TUGAY
NAZ ELMAS
SERDAR ORTAÇ
PINAR ALTUĞ
SEREN SERENGİL
SERTAP ERENER
YONCA EVCİMİK
ZERRİN ÖZER
TÜRKAN ŞORAY
KENDALL JENNER
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, hayvanat bahçesindeki bir zürafa ile verdiği pozu, "Kardeş" notuyla sosyal medyada paylaştı.
MEGHAN MARKLE
JENNIFER GARNER
ABD'li oyuncu Jennifer Garner, tavuğuyla yürüyüşteyken çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.
45 yaşındaki oyuncu Regina George adını verdiği tavuk için “Hayatım gittikçe heyecan verici bir hal alıyor. Regina yürüyüşleri seviyor” notunu düştü.
SELENA GOMEZ
LADY GAGA
JUSTIN TIMBERLAKE