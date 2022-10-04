Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü)

Günlük hayatımızın ve ailelerimizin bir parçası olan sevimli dostlarımız, bize arkadaşlık etmekle kalmıyor, duygusal ve fiziksel anlamda da destek sağlıyor. Kimi onlarla hayatını evinde kimi ise bahçesinde paylaşıyor. Kimi ise sadece seviyor. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü... İşte ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 1

SERENAY SARIKAYA

‘Aile zamanı’

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 2

ELÇİN SANGU

"İnsan gibi uyuyanlarda bugün"

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 3

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 4

BESTE KÖKDEMİR

 "Sonu olmayan bir şey bu"

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 5

KADİR DOĞULU

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 6

EZGİ MOLA

Ezgi Mola’nın, Tibet spaniel cinsi köpeği Suşi öldü. 14 yaşındaki Suşi’nin ardından ünlü oyuncu, duygusal bir video yayınladı. Ünlü oyuncu, köpeklerinin portrelerini de dövme olarak yaptırmıştı.

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 7

Hayvan sevgisiyle tanınan Mola’nın Bıdı ve Kuki isimli iki köpeği daha bulunuyor.

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 8

HAZER AMANİ

'Yeni ailene hoş geldin güzel Taco’m benim

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 9

GUPSE ÖZAY

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 10

BENSU SORAL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 11

SAADET IŞIL AKSOY

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 12

GİZEM KARACA

"Çok ciddi beslerim"

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 13

TUVANA TURKAY

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 14

EMILIA CLARKE

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 15

JENNIFER ANISTON

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 16

JENNIFER ANISTON -  Clyde 

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 17

EMILY DIDONATO


Amerikalı model Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. Köpek edinmenin hayatında fark yarattığını belirten model, “Onu kesinlikle çok seviyorum. Ama inanılmaz yapışkan bir tip ve ben odadan çıkarken deliriyor. Sanırım en büyük derdimiz bu... Ayrıca geceleri her ne kadar uygun olmasa da üzerimde uyuyor” dedi. 

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 18

MIRANDA KERR

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 19

ORLANDO BLOOM

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 20

EMILIA CLARKE

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 21

NICOLE KIDMAN

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 22

JESSICA ALBA

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 23

RUSSELL CROWE

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 24

CARA DELEVINGNE

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 25

KATY PERRY

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 26

KHLOE KARDASHIAN

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 27

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan'ın üzerine titreyen Tuba Büyüküstün, dizi ve film çekimlerinde bile Golden Retriever cinsi köpeğini yanından ayırmıyor.
Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korsan ile ilgili hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini yayınlayan Tuba Büyüküstün, "12,5 yıllık aşk. Korsan ve ben" notunu yazdı.

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 28

HANDE ERÇEL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 29

BADE İŞÇİL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 30

SEZEN AKSU

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 31

ELÇİN SANGU


Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 32

SERENAY SARIKAYA

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 33

EZGİ MOLA

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 34

RÜZGAR ERKOÇLAR

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 35

PELİN AKİL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 36

HAKAN ÇALHANOĞLU

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 37

GONCA VUSLATERİ 

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 38

HAKAN ALTUN

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 39

GUPSE ÖZAY

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 40

CANER ERKİN

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 41

İREM DERİCİ


Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 42

NESLİHAN ATAGÜL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 43

SONER SARIKABADAYI


Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 44

KEREM FIRTINA

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 45

SELEN GÖRGÜZEL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 46

KIRAÇ

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 47

GONCA VUSLATERİ 

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 48

ELİZ SAKUÇOĞLU

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 49

ASLI ENVER

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 50

ŞÜKRAN OVALI

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 51

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 52

EZGİ MOLA

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 53

ALİŞAN

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 54

SİNEM KOBAL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 55

MURAT BOZ

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 56

BURAK DENİZ

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 57

DOĞA RUTKAY

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 58

İBRAHİM ÇELİKKOL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 59

AZRA AKIN

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 60

AYŞE ÖZYILMAZEL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 61

BUSE TERİM

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 62

EROL EVGİN

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 63

MİNE TUGAY

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 64

NAZ ELMAS

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 65

SERDAR ORTAÇ

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 66

PINAR ALTUĞ

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 67

SEREN SERENGİL

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 68

SERTAP ERENER

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 69

YONCA EVCİMİK

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 70

ZERRİN ÖZER

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 71

TÜRKAN ŞORAY

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 72

KENDALL JENNER

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, hayvanat bahçesindeki bir zürafa ile verdiği pozu, "Kardeş" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 73

MEGHAN MARKLE

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 74

JENNIFER GARNER

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, tavuğuyla yürüyüşteyken çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

45 yaşındaki oyuncu Regina George adını verdiği tavuk için “Hayatım gittikçe heyecan verici bir hal alıyor. Regina yürüyüşleri seviyor” notunu düştü.

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 75

SELENA GOMEZ

Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 76

LADY GAGA



Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü) - 77

JUSTIN TIMBERLAKE

N-LIFE HABERLERİ

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