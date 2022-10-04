Ünlü isimler ve sevimli dostları (Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü)

EMILY DIDONATO



Amerikalı model Emily Didonato, köpeği Friz ile ilgili konuştu. Köpek edinmenin hayatında fark yarattığını belirten model, “Onu kesinlikle çok seviyorum. Ama inanılmaz yapışkan bir tip ve ben odadan çıkarken deliriyor. Sanırım en büyük derdimiz bu... Ayrıca geceleri her ne kadar uygun olmasa da üzerimde uyuyor” dedi.