Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor?

Tarkan, Hadise, Ajda Pekkan, Sıla, Melek Mosso, Erol Evgin, Ayşegül Aldinç, Seda Sayan, Rubato, Gülben Ergen, Kuşum Aydın, Gökhan Tepe, Özcan Deniz, Ziynet Sali, Fatih Ürek
Sibel Can, Özcan Deniz, Berkay, Su Soley, İzmir Express Orkestrası, Ayşegül Aldinç, Garo Mafyan, Turbulence Orkestrası, Haluk Levent, Ozan Orhon, Mustafa Keser ve Emel Sayın, İskender Paydaş, Altay, Erol Evgin, Linet ve Işın Karaca. Kemer Göynükte Sakiler ve Emre Altuğ
Gökhan Tepe, Sibel Can, Candan Erçetin, Serkan Kaya, Merve Özbey, Selami Şahin, Suzan Kardeş, Simge, Tuğçe Tayfur, Ersay Üner, Ayta Sözeri
Bendeniz, Petek Dinçöz, Ebru Polat, Hande Ünsal, Hera Aslan, Funk Alaturka Orkestrası, Sinan Güleryüz, Eda ve Metin Özülkü
Öykü Gürman, Esra Özmen ve Emre Kaçar, Ferhat Göçer, Burcu Güneş, Harun Gürbüz, Safiye Soyman, Ege
Hakan Altun, Yıldız Tilbe
Şevval Sam
Bengü, Göksel
Soner Kabadayı
Kibariye, Buray
Fettah Can
Ebru Yaşar, Cenk Eren
Lerzan Mutlu
Niran Ünsal
Deniz Seki
Coşkun Sabah ve Fedon
Nükhet Duru
Atiye