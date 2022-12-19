Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor?

Sanat dünyasının birçok ünlü ismi, 2023 yılını sahnede karşılayacak. Farklı farklı şehirlerde ünlülerin sahne alacağı konserlerle yılbaşı coşkusu yaşanacak. İşte Ajda Pekkan'dan Tarkan'a, Sibel Can'dan Candan Erçetin'e ünlülerin sahne alacağı şehirler...

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 1

KIBRIS

Tarkan, Hadise, Ajda Pekkan, Sıla, Melek Mosso, Erol Evgin, Ayşegül Aldinç, Seda Sayan, Rubato, Gülben Ergen, Kuşum Aydın, Gökhan Tepe, Özcan Deniz, Ziynet Sali, Fatih Ürek

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 2

ANTALYA

Sibel Can, Özcan Deniz, Berkay, Su Soley, İzmir Express Orkestrası, Ayşegül Aldinç, Garo Mafyan, Turbulence Orkestrası, Haluk Levent, Ozan Orhon, Mustafa Keser ve Emel Sayın, İskender Paydaş, Altay, Erol Evgin, Linet ve Işın Karaca. Kemer Göynükte Sakiler ve Emre Altuğ

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 3

İSTANBUL

Gökhan Tepe, Sibel Can, Candan Erçetin, Serkan Kaya, Merve Özbey, Selami Şahin, Suzan Kardeş, Simge, Tuğçe Tayfur, Ersay Üner, Ayta Sözeri

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 4

BURSA

Bendeniz, Petek Dinçöz, Ebru Polat, Hande Ünsal, Hera Aslan, Funk Alaturka Orkestrası, Sinan Güleryüz, Eda ve Metin Özülkü

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 5

AFYONKARAHİSAR

Öykü Gürman, Esra Özmen ve Emre Kaçar, Ferhat Göçer, Burcu Güneş, Harun Gürbüz, Safiye Soyman, Ege

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 6

ANKARA

Hakan Altun, Yıldız Tilbe

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 7

ESKİŞEHİR

Şevval Sam

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 8

KARS

Bengü, Göksel

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 9

GAZİANTEP

Soner Kabadayı

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 10

İZMİR

Kibariye, Buray

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 11

ABANT

Fettah Can

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 12

SAPANCA

Ebru Yaşar, Cenk Eren

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 13

PAMUKKALE

Lerzan Mutlu

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 14

YALOVA

Niran Ünsal

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 15

MERSİN

Deniz Seki

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 16

BODRUM

Coşkun Sabah ve Fedon

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 17

KAPADOKYA

Nükhet Duru

Ünlü isimler yılbaşında nerede sahneye çıkıyor? - 18

ADANA

Atiye

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