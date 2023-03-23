Ünlü isimlere 'kripto para reklamı' suçlaması

Sekiz ünlü isim, kripto para şirketlerinden (TRX ve BTT) para aldıklarını açıklamadan, sosyal medya hesaplarında reklam yaptığı gerekçesiyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından suçlandı.
2004 tarihli Mean Girls filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren ve geçmişte defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, bir paylaşımında takipçilerine bu kripto para firmalarına yatırım yapma çağrısında bulunmuştu.
Yaşadığı yeri Dubai olarak gösteren 36 yaşındaki Lohan’in toplamda 40 bin dolar ceza ödediği belirtildi.
Profesyonel boksör ve YouTuber Jake Paul’a ise 100 bin dolarlık ceza kesildiği biliniyor.
Diğer altı ünlü isim arasında Soulja Boy, Austin Mahone, Kendra Lust, Ne-Yo ve Aliaune Thiam yer alıyor.
Soulja Boy ve Mahone dışındaki tüm ünlü isimler, toplamda 400 bin dolar ceza bedeli ödedi.