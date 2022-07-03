Galeri

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu

Haberler - ntv.com.tr | 03.07.2022 - 12:03

ABD’li oyuncu Lindsay Lohan bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Bader Shammas ile evlendiğini açıkladı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, “Ben dünyanın en şanslı kadınıyım” dedi.

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - 1

Ünlü ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, geçtiğimiz yıl nişanlandığı sevgilisi Bader Shammas ile evlendiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - 2

"BEN DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINIYIM"

36 yaşındaki oyuncu, evlilik haberini doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla paylaştığı fotoğrafla verdi.

Lohan, mutlu haberi şu sözlerle duyurdu:

"Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli."

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - 3

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Çiftin paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum alırken, çifte çok sayıda tebrik yorumları geldi. 

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - 4

Öte yandan ikili, geçtiğimiz yıl nisan ayında nişanlanmıştı.

İşte Lindsay Lohan ve Bader Shammas çiftinin diğer paylaşımları...

Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - 5
Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu - 6

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER