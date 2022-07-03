Ünlü oyuncu Lindsay Lohan evlendiğini duyurdu

"BEN DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINIYIM"

36 yaşındaki oyuncu, evlilik haberini doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla paylaştığı fotoğrafla verdi.

Lohan, mutlu haberi şu sözlerle duyurdu:

"Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli."