Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Haberler | 01.05.2022 - 13:06 - Son Güncelleme : 01.05.2022 - 13:40
"Emek kutsaldır"
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!"
"Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."
“Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”- Mustafa Kemal Atatürk
"Dünyadaki bütün işçi ve emekçilerin bayramını canı gönülden kutluyorum."
"Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını diliyorum. Emek ve alın teri olan tüm işçi, emekçi ve çalışanların 1 MayısEmek ve Dayanışma gününü kutluyorum."
"1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun"
"1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı kutlu olsun"
"Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek ve alınteriyle yaşamaya çalışanlar ! Nicelerine…"
"1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun"