Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Haberler | 01.05.2022 - 13:06 - Son Güncelleme : 01.05.2022 - 13:40

Ünlü isimler sosyal medyadan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlam ve önemine dair mesajlar yayımladı. İşte ünlülerden 1 Mayıs paylaşımları...

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 1

Türkan Şoray

"Emek kutsaldır"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 2

Eser Yenenler

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 3

Yılmaz Erdoğan

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 4

Doğa Rutkay

"Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 5

Ferzan Özpetek

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 6

İbrahim Büyükak

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 7

Hakan Altun

“Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”- Mustafa Kemal Atatürk

"Dünyadaki bütün işçi ve emekçilerin bayramını canı gönülden kutluyorum."

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 8

Sibel Can

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 9

Hülya Koçyiğit

"Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını diliyorum. Emek ve alın teri olan tüm işçi, emekçi ve çalışanların 1 MayısEmek ve Dayanışma gününü kutluyorum."

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 10

Seda Sayan

"1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 11

Sermiyan Midyat

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 12

Hatice Aslan

"1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı kutlu olsun"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 13

Armağan Çağlayan

"Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek ve alınteriyle yaşamaya çalışanlar ! Nicelerine…"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 14

Berkay Şahin

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 15

Birce Akalay

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 16

Özge Ulusoy

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 17

Zeynep Çamcı

"1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun"

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 18

Saadet Özsırkıntı

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 19

Arda Türkmen

Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - 20

Ajda Pekkan

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