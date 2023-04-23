Ünlülerden 23 Nisan mesajları

CAN YILMAZ

"23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Türk milletinin kendi kaderini tayin hakkını elde etmesinin simgesi olan bu bayram, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı. Tüm çocukların ve yetişkinlerin, bu özel günün anlamını ve önemini kavrayarak, sevgi ve hoşgörü dolu bir dünya için çaba göstermeleri dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."