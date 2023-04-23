Ünlülerden 23 Nisan mesajları

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Size küçük bir kız çocuğu bırakıyorum, hayalleri gerçek olsun diye çok çalışmış, kocaman gülüşlü bir kız çocuğu"
"Yaşasın 23 Nisan! Geçmişten bugüne ve geleceğe..."
"Bugün benim doğum günüm. 50 yaşındayım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramınızı kutlar, Cumhuriyetimizin 100. yılında buruk sevinçlerin yerini kalıcı mutlulukların almasını dilerim."
"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla.
İçtenlikle, sevgiyle.
Fazıl"
"23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Türk milletinin kendi kaderini tayin hakkını elde etmesinin simgesi olan bu bayram, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı. Tüm çocukların ve yetişkinlerin, bu özel günün anlamını ve önemini kavrayarak, sevgi ve hoşgörü dolu bir dünya için çaba göstermeleri dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."
"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun… Yaşasın Cumhuriyet…"
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!"
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu ve mutlu olsun. O çocuksu saflığı, gözü karalığı, heyecanı ve inancı hiç kaybetmemek dileğiyle... Huzurla, coşkuyla, neşeyle nice bayramlara, bayram tadında güzel günlere…"
"Atamızın geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."