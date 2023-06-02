Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı Racva Al Seyf'in düğününde kraliyet aileleri bir araya geldi

Ürdün'de gerçekleşen törenle Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf evlendi.
Başkent Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçeklen törenin en çok ilgi çeken anlarından biri düğün konvoyu oldu. Çift üstü açık bir arabayla Ürdün sokaklarında halkı selamladı.
Konvoy esnasında binlerce Ürdünlü, gelin ve damadı selamlamak için konvoyun geçtiği yolları doldurdu.
Ulusal olaylarda düzenlenen "Kırmızı Alay" geçidi yapıldı. Kraliyet Muhafızları'nın 71 üyesi tarafından kullanılan 20 Land Rover araçtan ve 10 motosikletten oluşan Kırmızı Alay renkli görüntülere sahne oldu.
Çift, konvoyun ardından Hüseyniye Sarayı'na gitti. Nikahın ardından verilen düğün resepsiyonuna pek çok davetli katıldı.
Çift, Ürdün Silahlı Kuvvetleri bando takımı müziği ve bir grup halk dansı eşliğinde davetlilerin huzuruna çıktı.
Resepsiyonda en çok ilgi toplayan anlardan biri de düğün pastasının kesilmesi oldu.
Davetin bir bölümünde gelin Racva El Seyf farklı bir gelinlik giymeyi tercih etti.
Gelin ve damadın yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Ranya da davetlileri tek tek selamladı.
Avrupa ve Asya'dan kraliyet ailelerini buluşturan nikahın ardından gerçekleşen resepsiyona Galler Prensi Harry ve Prenses Kate de katıldı.
İngiliz Kraliyeti'ni temsilen resepsiyon katılan ikili, Ürdün Kralı ile selamlaştı.
Prenses Kate Middleton, Jenny Packham imzalı bir elbise tercih etti.
Prens Harry ile Prenses Kate nikah töreninde de boy gösterdi. Prenses, Elie Saab tasarımı bir elbise giydi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden da resepsiyona katıldı.
Ürdün'de gerçeklen görkemli törenin ardından Prens Hüseyin ve eşi Racva Al Seyf aile üyeleri ve davetlilerle poz verdi.
Dünyaevine giren Prens Hüseyin'in anne ve babası Kral II. Abdullah ile Kraliçe Ranya.
Kral 2. Abdullah'ın Prens Hüseyin (29), Prenses İman (27), Prenses Selma (23) ve Prens Haşim (18) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.
İşte düğünden yansıyanlar...
Japonya Prensesi Takamado ve kızı Prenses Tsuguko
İsveç Prensesi Victoria ve Prens Daniel