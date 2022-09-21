Vanessa Bryant davayı kazanmaya çok yakın

2020'de geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızıyla birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Baryant, kaza fotoğraflarını yayınlayan emniyet yetkililerine açtığı davayı kazanmaya çok yakın. Aynı kazada karısı ve kızını kaybeden Christopher Chester'a 20 milyon dolar tazminat ödenmesi için varılan anlaşma Bryant ailesi için de umut oldu.

Vanessa Bryant davayı kazanmaya çok yakın - 1

Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’ın da davacısı olduğu, Los Angeles Polis Merkezi’ne açılan hak ihlali davasında 20 milyon dolarlık anlaşmaya varıldı. Vanessa Bryant ile birlikte kazada eşini kaybeden Christopher Chester, NBA efsanesi Kobe Bryant ile kızı Gianna ve beraberindeki altı kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 2020’deki helikopter kazasına ait fotoğrafları paylaştığı için Los Angeles Emniyeti’ne dava açmıştı.

Vanessa Bryant davayı kazanmaya çok yakın - 2

MAHKEME 15 MİLYON DOLAR TAZMİNATA KARAR VERDİ

Mahkeme jürisi, geçen ay Los Angeles Polis Merkezi polisleri ve ilçe itfaiyecilerinin kazada ölen Sarah Chester ve 13 yaşındaki kızının tüyler ürpertici fotoğraflarını çekerek mahremiyetlerine saygısızlık ettiklerini ve duygusal sıkıntıya neden olduklarını tespit ettikten sonra, Christopher Chester ve Vanessa Bryant'a 15'er milyon dolar tazminat ödenmesine kararı vermişti. Şimdi de emniyet ile Chester arasında 20 milyon dolara yakın bir anlaşma sağlandı.

Vanessa Bryant davayı kazanmaya çok yakın - 3

20 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA SAĞLADILAR

Emniyet yetkililerini temsil eden avukatlardan Mira Hashmall, "Chester ailesiyle yapılan 19 milyon 950 bin dolarlık anlaşmanın ilgili herkes için adil ve makul olduğuna inanıyoruz" dedi. Avukat ayrıca, “Bu miktar, federal jüri tarafından Chester'a verilen 15 milyon dolarlık kararı içeriyor ve bekleyen devlet talepleri, Chester’ın çocuklarının gelecekteki talepleri, avukatlık ücretleri ve masraflarla ilgili tüm sorunları çözüyor” ifadesini kullandı.

Vanessa Bryant davayı kazanmaya çok yakın - 4

BRYANT KARARI BEKLENİYOR

Bryant ailesi için dava devam ediyor, çünkü avukatlar hakimden karar için daha fazla süre istedi ve 10 Ekim'e kadar süre verildi.

Vanessa Bryant davayı kazanmaya çok yakın - 5

"İHANETE UĞRADIM" DEMİŞTİ

Vanessa Bryant, dava sırasında verdiği ifadede, kaza sonrası ilk müdahale ekiplerinin eşi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın korkunç fotoğraflarını paylaştığını haberlerden öğrendikten sonra hak ihlaline ve ihanete uğradığını hissettiğini söyledi.

Duruşma sırasında tanıklardan barmen Victor Gutierrez, polis memuru Joey Cruz'un kendisine ölümcül helikopter kazasından iki gün sonra yanmış vücut parçalarının resimlerini gösterdiğini anlattı. 

Vanessa Bryant davayı kazanmaya çok yakın - 6

POLİSLERİN TELEFONLARINI TEMİZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Vanessa Bryant’ın avukatı Luis Li, Cruz’un enkazın etrafından dolaştığını ve NBA efsanesinin parçalanmış vücut parçalarının yakın plan fotoğraflarını çektiğini belirtti. Açılan soruşturmada, Cruz ve diğer emniyet yetkililerinin kaza fotoğraflarını ele alma biçimleriyle ilgili emniyet politikasını ihlal ettiğini tespit etti. Fotoğrafları çeken polis memurlarının ve itfaiyecilerin soruşturmalar başlamadan önce telefonlarını temizledikleri ortaya çıkarıldı.

N-LIFE HABERLERİ

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