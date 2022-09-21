Vanessa Bryant davayı kazanmaya çok yakın

20 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA SAĞLADILAR

Emniyet yetkililerini temsil eden avukatlardan Mira Hashmall, "Chester ailesiyle yapılan 19 milyon 950 bin dolarlık anlaşmanın ilgili herkes için adil ve makul olduğuna inanıyoruz" dedi. Avukat ayrıca, “Bu miktar, federal jüri tarafından Chester'a verilen 15 milyon dolarlık kararı içeriyor ve bekleyen devlet talepleri, Chester’ın çocuklarının gelecekteki talepleri, avukatlık ücretleri ve masraflarla ilgili tüm sorunları çözüyor” ifadesini kullandı.