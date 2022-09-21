Vanessa Bryant davayı kazanmaya çok yakın

Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’ın da davacısı olduğu, Los Angeles Polis Merkezi’ne açılan hak ihlali davasında 20 milyon dolarlık anlaşmaya varıldı. Vanessa Bryant ile birlikte kazada eşini kaybeden Christopher Chester, NBA efsanesi Kobe Bryant ile kızı Gianna ve beraberindeki altı kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 2020’deki helikopter kazasına ait fotoğrafları paylaştığı için Los Angeles Emniyeti’ne dava açmıştı.
Mahkeme jürisi, geçen ay Los Angeles Polis Merkezi polisleri ve ilçe itfaiyecilerinin kazada ölen Sarah Chester ve 13 yaşındaki kızının tüyler ürpertici fotoğraflarını çekerek mahremiyetlerine saygısızlık ettiklerini ve duygusal sıkıntıya neden olduklarını tespit ettikten sonra, Christopher Chester ve Vanessa Bryant'a 15'er milyon dolar tazminat ödenmesine kararı vermişti. Şimdi de emniyet ile Chester arasında 20 milyon dolara yakın bir anlaşma sağlandı.
Emniyet yetkililerini temsil eden avukatlardan Mira Hashmall, "Chester ailesiyle yapılan 19 milyon 950 bin dolarlık anlaşmanın ilgili herkes için adil ve makul olduğuna inanıyoruz" dedi. Avukat ayrıca, “Bu miktar, federal jüri tarafından Chester'a verilen 15 milyon dolarlık kararı içeriyor ve bekleyen devlet talepleri, Chester’ın çocuklarının gelecekteki talepleri, avukatlık ücretleri ve masraflarla ilgili tüm sorunları çözüyor” ifadesini kullandı.
Bryant ailesi için dava devam ediyor, çünkü avukatlar hakimden karar için daha fazla süre istedi ve 10 Ekim'e kadar süre verildi.
Vanessa Bryant, dava sırasında verdiği ifadede, kaza sonrası ilk müdahale ekiplerinin eşi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın korkunç fotoğraflarını paylaştığını haberlerden öğrendikten sonra hak ihlaline ve ihanete uğradığını hissettiğini söyledi.
Duruşma sırasında tanıklardan barmen Victor Gutierrez, polis memuru Joey Cruz'un kendisine ölümcül helikopter kazasından iki gün sonra yanmış vücut parçalarının resimlerini gösterdiğini anlattı.
Vanessa Bryant’ın avukatı Luis Li, Cruz’un enkazın etrafından dolaştığını ve NBA efsanesinin parçalanmış vücut parçalarının yakın plan fotoğraflarını çektiğini belirtti. Açılan soruşturmada, Cruz ve diğer emniyet yetkililerinin kaza fotoğraflarını ele alma biçimleriyle ilgili emniyet politikasını ihlal ettiğini tespit etti. Fotoğrafları çeken polis memurlarının ve itfaiyecilerin soruşturmalar başlamadan önce telefonlarını temizledikleri ortaya çıkarıldı.