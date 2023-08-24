Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı doğum gününde andı

Kızı Gianna ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant, yaşasaydı 45 yaşında olacaktı. Eşi Vanessa Bryant, doğum gününde Kobe Bryant'ı duygusal bir mesajla andı.

Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı doğum gününde andı - 1

Vanessa Bryant, 2020'de hayatını kaybeden NBA yıldızı eşi Kobe Bryant'ı 45'inci yaş gününde unutmadı.

Geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden L.A. Lakers takımı yıldızının doğum gününde, Vanessa Bryant'tan duygusal bir sosyal medya paylaşımı geldi. 

N-LIFE HABERLERİ

Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı doğum gününde andı - 2

37 yaşındaki Vanessa Bryant, 23 Ağustos 1978 doğumlu olan eşi Kobe Bryant ile çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "45'inci yaşın kutlu olsun bebeğim. Seni daima ve sonsuza kadar seveceğim" notunu düştü.

Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı doğum gününde andı - 3

Vanessa Bryant'ın duygusal mesajına pek çok ünlü isim kayıtsız kalmadı ve yorum yazdı.

Zoe Saldana, "Aşkınız kutsal" yazarken; Khloe Kardashian, Kris Jenner ve Kerry Washington gibi isimler kalp emojileriyle Vanessa Bryant'a destek verdi.

Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı doğum gününde andı - 4

26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

1999 yılında bir müzik klibinin çekimi sırasında tanışan Kobe ve Vanessa Bryant çifti, 2001'de evlenmiş ve dört kızları olmuştu.

Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı doğum gününde andı - 5

Helikopter kazasında yanlarında 9 kişiyle birlikte Kobe-Vanessa çiftinin 13 yaşındaki kızları Giananna da hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra NBA yıldızı Kobe Bryant'ın lakabı Mamba adını taşıyan spor vakfına, Gianna'nın lakabı Mambacita da eklenmişti.

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