Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı doğum gününde andı
Kızı Gianna ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant, yaşasaydı 45 yaşında olacaktı. Eşi Vanessa Bryant, doğum gününde Kobe Bryant'ı duygusal bir mesajla andı.
Vanessa Bryant, 2020'de hayatını kaybeden NBA yıldızı eşi Kobe Bryant'ı 45'inci yaş gününde unutmadı.
Geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden L.A. Lakers takımı yıldızının doğum gününde, Vanessa Bryant'tan duygusal bir sosyal medya paylaşımı geldi.