Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı doğum gününde andı

26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

1999 yılında bir müzik klibinin çekimi sırasında tanışan Kobe ve Vanessa Bryant çifti, 2001'de evlenmiş ve dört kızları olmuştu.