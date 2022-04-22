Victoria’s Secret ilk erkek model: Darren Barnet

Haberler | 22.04.2022 - 10:46

Victoria's Secret, ilk Down sendromlu modelinin ardından ilk erkek modelini de seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet, cinsiyetsiz koleksiyon PINK kapsamında marka ile birlikte çalışacak.

Victoria’s Secret ilk erkek model: Darren Barnet - 1

Victoria’s Secret ilk erkek marka elçisini seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet marka ile iş birliği yapacak.

Victoria’s Secret ilk erkek model: Darren Barnet - 2

Barnet, Victoria’s Secret’ın geçmişte somutlaştırdığı imajı tersine çevirmek için birlikte çalıştığı bir dizi modelin en yenileri arasında.

Victoria’s Secret ilk erkek model: Darren Barnet - 3

Victoria’s Secret PINK koleksiyonu cinsiyetsiz ürünleri arasında tişörtler, kapüşonlular, antrenman ekipmanları ve aksesuarlar bulunuyor.

Victoria’s Secret ilk erkek model: Darren Barnet - 4

Victoria’s Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil, aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.

Victoria’s Secret ilk erkek model: Darren Barnet - 5

30 yaşındaki Barnet, son dönemde Never Have I Ever dizisiyle gündemdeydi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER