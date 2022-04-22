Victoria’s Secret ilk erkek model: Darren Barnet

Victoria’s Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil, aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.