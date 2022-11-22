 Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes anne oluyor - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes anne oluyor

Ünlü Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes anne oluyor - 1

Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret ile yıldızı parlayan ünlü model Jasmine Tookes hamile olduğunu duyurdu.

Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes anne oluyor - 2

Eşi Juan David Borrero ile ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayan model, sosyal medya hesabında hamilelik duyurusunu yaptı.

Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes anne oluyor - 3

Tookes “6 ay çok çabuk geçti. Küçük meleğimizle buluşmak için gün sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes anne oluyor - 4

31 yaşındaki model, Vogue dergisi için özel pozlar verdi.

Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes anne oluyor - 5

2021 yılında dünyaevine giren çifti, ünlü modelin Victoria's Secret markasından arkadaşları Romee Strijd ve Martha Hunt da kutladı.

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