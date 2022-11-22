Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes anne oluyor

Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret ile yıldızı parlayan ünlü model Jasmine Tookes hamile olduğunu duyurdu.
Eşi Juan David Borrero ile ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayan model, sosyal medya hesabında hamilelik duyurusunu yaptı.
Tookes “6 ay çok çabuk geçti. Küçük meleğimizle buluşmak için gün sayıyoruz” ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki model, Vogue dergisi için özel pozlar verdi.
2021 yılında dünyaevine giren çifti, ünlü modelin Victoria's Secret markasından arkadaşları Romee Strijd ve Martha Hunt da kutladı.