Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz

2014 yılında evlendiği Mauro Icardi ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Wanda Nara, çocukları ile Dünya Kupası finali maçını izlemeye gitti.
Ünlü isim, Arjantinli Lionel Messi formalasıyla çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Wanda Nara, Maxi Lopez'den olan oğulları; Valentino, Constantino ve Benedicto ile
Arjantin-Fransa maçını izledi.
36 yaşındaki Nara'nın Katar Dünya Kupası final maçından çekildiği görüntüleri, 344 bin beğeni aldı.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Mauro Icardi, Arjantin medyasına ateş püskürmüştü. Icardi, Wanda Nara ile birlikteliği hakkında konuşan Arjantinli gazeteci Angel de Brito'ya, "Hakkımda saçmasapan şeyler söylemeyi bırak" diyerek tepki göstermişti.
Icardi, "Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok. Eğer başınıza kötü bir şey gelirse ve kötü zamanlar geçirirseniz, medyanın yalanlarla dolu sirkinin kucağına düşüyorsunuz" demişti.
Ünlü futbolcu, sözlerine "Wanda'nın seyahat edememesinin arkasında ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu medyaya açıklayamayız. Benim hakkında konuşacaksanız, daha sağlam bilgiler elinizde olsun. Böylece sadece dedikodular üstünden konuşmamış olursunuz" diye devam etmişti.