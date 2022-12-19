Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz

Ünlü futbolcu, sözlerine "Wanda'nın seyahat edememesinin arkasında ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu medyaya açıklayamayız. Benim hakkında konuşacaksanız, daha sağlam bilgiler elinizde olsun. Böylece sadece dedikodular üstünden konuşmamış olursunuz" diye devam etmişti.