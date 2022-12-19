Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Wanda Nara, Dünya Kupası Fransa - Arjantin maçını izlemek için Katar'a gitti. Nara, stadyum içerisinde Arjantin formasıyla çekildiği görüntülerini paylaştı.

Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz - 1

2014 yılında evlendiği Mauro Icardi ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Wanda Nara, çocukları ile Dünya Kupası finali maçını izlemeye gitti.

Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz - 2

Ünlü isim, Arjantinli Lionel Messi formalasıyla çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz - 3

Wanda Nara, Maxi Lopez'den olan oğulları; Valentino, Constantino ve Benedicto ile
Arjantin-Fransa maçını izledi.

Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz - 4

36 yaşındaki Nara'nın Katar Dünya Kupası final maçından çekildiği görüntüleri, 344 bin beğeni aldı.

Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz - 5

"DEDİKODULAR ÜSTÜNDEN KONUŞMAYIN"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Mauro Icardi, Arjantin medyasına ateş püskürmüştü.  Icardi, Wanda Nara ile birlikteliği hakkında konuşan Arjantinli gazeteci Angel de Brito'ya, "Hakkımda saçmasapan şeyler söylemeyi bırak" diyerek tepki göstermişti.

Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz - 6

Icardi, "Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok. Eğer başınıza kötü bir şey gelirse ve kötü zamanlar geçirirseniz, medyanın yalanlarla dolu sirkinin kucağına düşüyorsunuz" demişti.

Wanda Nara'dan Messi formasıyla poz - 7

Ünlü futbolcu, sözlerine "Wanda'nın seyahat edememesinin arkasında ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu medyaya açıklayamayız. Benim hakkında konuşacaksanız, daha sağlam bilgiler elinizde olsun. Böylece sadece dedikodular üstünden konuşmamış olursunuz" diye devam etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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