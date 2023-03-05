Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim

94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.
Ünlü komedyen Chris Rock, sahnedeyken en iyi erkek oyuncu ödülüne aday olan Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’i Demi Moore’un canlandırdığı G.I. Jane’e benzeterek espri yapmış; Smith, bu espriye önce gülse de eşinin rahatsız olduğunu görünce bozularak Rock’a bağırmaya ve ardından da sahneye çıkıp herkesin ve tüm kameraların önünde tokat atarak tepki göstermişti.
Mizansen sanılan olayın ardından Will Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma!" diye bağırmasıyla ortam gerilmişti. Tokadın ardından ceza alan Smith, Chris Rock’tan ve komedyenin ailesinden özür de dilemişti.
Jada Pinkett Smith, Oscar gecesine damga vuran ve çok konuşulan olay hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Alopesi hastalığı nedeniyle birkaç yıl önce saçları dökülen Pinkett, sessizliğini bozdu.
Smith, "Kendi içimde daha derin bir güzellik olduğunu öğrendim. Artık saçlarımın dökülüp, gitmesine izin verebiliyorum" dedi.
Bağışıklık sisteminden kaynaklanan bu hastalıkla nasıl mücadele edileceğini anlatan Jada Pinkett Smith, "Bu benim için harika bir öğretmen oldu" ifadelerini kullandı.
Pinkett, ardından, "Zor ve korkutucu bir süreçti. Çünkü özellikle Afrika kökenli kadınlar olarak kendimizi saçlarımızda öyle çok özdeşleştiriyoruz ki! Gerçekten derine inmek ve dışarıdan görünenin ötesindeki güzelliğimi görmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.
Öte yandan Chris Rock da olaydan neredeyse bir yıl sonra dijital bir platformda yayınlanacak bir gösteride bu konuyu dile getirerek, “İnsanların bilmek istediği şey; acıdığı mı? Evet, acıttı” demişti.
Rock ayrıca Smith’in rol aldığı 2001 yapımı Ali ve 1991 yapımı New Jack City filmindeki rollerine de atıfta bulunarak, “Muhammed Ali’yi oynadı! Animasyon filmlerinde bile ben bir zebrayım, o ise lanet olası bir köpek balığı” ifadesini kullanmıştı.