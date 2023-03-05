Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim

2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde oyuncu Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokadın yankıları sürüyor. Ünlü aktörün eşi Jada Pinkett Smith, kendisinin konu olduğu o şaka ve ona yol açan hastalık hakkında konuştu.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - 1

94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - 2

Ünlü komedyen Chris Rock, sahnedeyken en iyi erkek oyuncu ödülüne aday olan Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’i Demi Moore’un canlandırdığı G.I. Jane’e benzeterek espri yapmış; Smith, bu espriye önce gülse de eşinin rahatsız olduğunu görünce bozularak Rock’a bağırmaya ve ardından da sahneye çıkıp herkesin ve tüm kameraların önünde tokat atarak tepki göstermişti.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - 3

Mizansen sanılan olayın ardından Will Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma!" diye bağırmasıyla ortam gerilmişti. Tokadın ardından ceza alan Smith, Chris Rock’tan ve komedyenin ailesinden özür de dilemişti.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - 4

Jada Pinkett Smith, Oscar gecesine damga vuran ve çok konuşulan olay hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Alopesi hastalığı nedeniyle birkaç yıl önce saçları dökülen Pinkett, sessizliğini bozdu.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - 5

Smith, "Kendi içimde daha derin bir güzellik olduğunu öğrendim. Artık saçlarımın dökülüp, gitmesine izin verebiliyorum" dedi.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - 6

"ZOR VE KORKUTUCU BİR SÜREÇTİ"

Bağışıklık sisteminden kaynaklanan bu hastalıkla nasıl mücadele edileceğini anlatan Jada Pinkett Smith, "Bu benim için harika bir öğretmen oldu" ifadelerini kullandı.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - 7

Pinkett, ardından, "Zor ve korkutucu bir süreçti. Çünkü özellikle Afrika kökenli kadınlar olarak kendimizi saçlarımızda öyle çok özdeşleştiriyoruz ki! Gerçekten derine inmek ve dışarıdan görünenin ötesindeki güzelliğimi görmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - 8

CHRIS ROCK İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan Chris Rock da olaydan neredeyse bir yıl sonra dijital bir platformda yayınlanacak bir gösteride bu konuyu dile getirerek, “İnsanların bilmek istediği şey; acıdığı mı? Evet, acıttı” demişti.

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim - 9

Rock ayrıca Smith’in rol aldığı 2001 yapımı Ali ve 1991 yapımı New Jack City filmindeki rollerine de atıfta bulunarak, “Muhammed Ali’yi oynadı! Animasyon filmlerinde bile ben bir zebrayım, o ise lanet olası bir köpek balığı” ifadesini kullanmıştı. 

N-LIFE HABERLERİ

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