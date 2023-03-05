Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith: İçimdeki derin güzelliği öğrendim

Ünlü komedyen Chris Rock, sahnedeyken en iyi erkek oyuncu ödülüne aday olan Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’i Demi Moore’un canlandırdığı G.I. Jane’e benzeterek espri yapmış; Smith, bu espriye önce gülse de eşinin rahatsız olduğunu görünce bozularak Rock’a bağırmaya ve ardından da sahneye çıkıp herkesin ve tüm kameraların önünde tokat atarak tepki göstermişti.