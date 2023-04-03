Will Smith'in tokadı yapay zekayla Chris Rock'ın gözünden canlandırıldı

OSCAR'DA TOKAT SKANDALI

Rock, 2022 Oscar Ödül Töreni'nde saçkıran hastalığı sebebiyle saçlarını kazıtan Jada Pinett Smith'e G.I. Jane benzetmesi yapmıştı. Will Smith ise esprinin ardından sahneye yürüyerek komedyene tokat atmış, yerine döndükten sonra da sert sözler sarf etmiş ve "Eşimin adını ağzına alma bir daha" diye bağırmıştı.

Törenin ilerleyen saatlerinde En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı alan Smith, davranışı nedeniyle Akademi'den ve diğer oyuncuların kendisini affetmesini istemişti.