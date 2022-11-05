Yalı Çapkını’nda Suna’dan beklenmedik hamle! ‘Seyran’ın en büyük sınavı ablası olacak’

O sırada babası ve Suna’nın konağa geleceğini öğrenen Seyran, Kazım Bey'in Yusuf’u görmemesi için bir plan yapmaya çalıştı. Kapıda babası Kazım ve ablasını beklerken, Yusuf’un da çalışanlar arasında olduğunu görünce fenalaşma numarası yaptı. Böylelikle Seyran'ın babası, Yusuf’u görmedi.

Büyük kızı Fuat’a yardım ederken, Halis Ağa ile konuşan Kazım; Suna yerine Seyran’ı istedikleri için Gaziantep’te rezil olduklarını ve dönemeyeceklerini belirtti. Bu nedenle başka bir eve geçmek istediklerini de ekledi. Duyduklarından hoşlanmayan Halis Ağa hemen çözüm bulmak için harekete geçti.