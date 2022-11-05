Yalı Çapkını’nda Suna’dan beklenmedik hamle! ‘Seyran’ın en büyük sınavı ablası olacak’

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı ‘Yalı Çapkını’ dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyicilerden tam not alan dizi, 4 Kasım akşamı 7’nci bölümüyle ekranlara geldi. Araları düzelen Ferit ve Seyran, keyifli bir gün geçirirken Suna’nın beklenmedik hamlesi gündem oldu.
'Yalı Çapkını’nın son bölümünde; Yusuf’un konağa gelip, Halis Ağa ile konuşmasıyla şoke olan Seyran ve Ferit, onun Seyran’ın okul arkadaşı ve uzaktan akrabaları olduğunu, iş istediğini söylediğini duyunca rahat bir nefes aldı. Olana bitene sinirlenen ikiliden Ferit, sakinleşmek için spora gitti. Sporda kendisiyle konuşmak isteyen kızı tersleyen Ferit, sonrasında Pelin’in evine gitti. Keyfi kaçık olan Ferit, Pelin’in “Seyran, Yusuf’u sevdiğini söyledi. Ablası da bana saldırdı” sözlerine şaşırdı.
O sırada babası ve Suna’nın konağa geleceğini öğrenen Seyran, Kazım Bey'in Yusuf’u görmemesi için bir plan yapmaya çalıştı. Kapıda babası Kazım ve ablasını beklerken, Yusuf’un da çalışanlar arasında olduğunu görünce fenalaşma numarası yaptı. Böylelikle Seyran'ın babası, Yusuf’u görmedi.
Büyük kızı Fuat’a yardım ederken, Halis Ağa ile konuşan Kazım; Suna yerine Seyran’ı istedikleri için Gaziantep’te rezil olduklarını ve dönemeyeceklerini belirtti. Bu nedenle başka bir eve geçmek istediklerini de ekledi. Duyduklarından hoşlanmayan Halis Ağa hemen çözüm bulmak için harekete geçti.
Fuat ile mail işlerini bitirdikten sonra ortalığı toparlayan Suna, kahveyi dökünce isteme günü yaşananları hatırladı. Panikleyen ve üzülen Suna, ağlayınca Fuat da onu teselli etti. O an kütüphaneye giren Asuman, neler olduğunu sordu. Olanı anlatan Fuat, karısına kızıp Suna’dan sonra orayı terk etti.
SEYRAN VE SUNA'NIN BABA KORKUSU
Ardından aşağıya inen Suna ve Seyran, Yusuf’u görünce sinirlendi. İki kardeş, ona yaptıkları için hesap sorarken, Kazım Bey gördü. Hemen Yusuf’a kim olduğunu soran Kazım, kızlarına da bunun hesabını soracağını söyledi. Suna, korkuyla babasıyla birlikte eve giderken; Abidin onları bıraktığı gibi Ferit’i arayarak bir terslik olduğunu anlattı.
Seyran’ın endişeli olmasına anlam veremeyen Ferit, Abidin’den gelen telefon sonrası, kayınpederini aradı. Kazım’a, Seyran’ın gittiklerinden beri ablası için ağladığını, Suna’yı telefona istediğini söyledi. Şaşıran ve Suna’nın saçlarını bırakan Kazım Bey, bir sıkıntı olmadığını Suna’nın yarın konağa geleceğini ifade etti. Kazım’a ne zaman gideceğini soran Ferit Korhan, kızları yemeğe götürmek için müsaade aldı.
"SEN NEREYE BEN ORAYA"
Ferit’in bu hareketiyle çok mutlu olan Seyran koşup ona sarıldı. Sonrasında ise Yusuf ile görüşemiyorsa onun da Pelin’le görüşemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine eşine bir teklifte bulunan Ferit Korhan, “O zaman şöyle yapalım. Ben nereye sen oraya, sen nereye ben oraya” dedi. Bu konuda Seyran ile anlaşan Ferit, yengesinden izin isteyerek ertesi gün ona sürpriz ayarladı.
Sabah ilk olarak Seyran’ı tekne ile kahvaltı edecekleri yere götüren Ferit, ardından eşini spora götürdü. Birlikte spor yapan ikiliden Seyran, su alırken Pelin’le karşılaştı. Seyran ile sohbet etmeye çalışan Pelin’i gören Ferit, bunun hiç uygun bir durum olmadığı ifade ederek Pelin’i yolladı. Pelin gittikten sonra keyfi yerine gelen Seyran, eşine masa tenisi oynamayı teklif etti. Masa tenisi oynamaya giden ikili, iddiaya girdi.
Seyran kazanırsa üniversiteye gideceğini söylerken; Ferit de kazanırsa dedesinin torun isteğini gerçekleştireceklerini belirtti. Maçları 10-10 skorla devam ederken, Ferit’in görüşmek istemediği kızın sevgilisi onu otoparkta konuşmaya çağırdı. Çok sinirlenen Ferit, Seyran’a beklemesini söyleyerek otoparka gitti.
Bu sırada Kazım’ın söylediklerinden sonra İfakat, Orhan ve Gülgün’e kızan Halis Ağa, ev işinin derhal çözülmesini emretti. Sonrasında da Hatice Hanım’ın yaşadığı evi görmek için misafirliğe gitti. Ev için konuşan ve laflayan ikiliden Halis Korhan, Kazım’ı beklemeden gitti.
Birlikte yemeğe çıkmak için Ferit ve Seyran’ı almaya giden Suna ile Fuat, kavganın tam ortasına yetişti. Kardeşini korumak için hemen hamle yapan Fuat, Ferit’in de desteğiyle adamları dövdü. Ardından birlikte alışverişe çıkan dörtlü, giyinip hazırlanıp yemeğe gitti. Ferit, kavga olayından sonra kendilerini kollaması için Abidin’i de çağırdı.
Gece boyu keyifli vakit geçiren eğlenen dörtlüden Suna, alkolü fazla kaçırdı. Fuat’a kader ortağı olduklarını ifade eden Suna, Seyran ve Ferit’in küçük olduğu için çok sevildiğini ifade etti. Sonrasında müzik kesilince kardeşine piyano çalmasını rica etti. Önce bunu yapmak istemeyen Seyran, eşi ve Fuat gülünce sahneye çıkıp piyano çaldı.
Ferit’i arayan ve ulaşamayan Pelin ise sevgilisi telefonu kapatınca soluğu yalıda aldı. Dışarıdaki merdivenle yukarı çıkmaya çalışan Pelin’i etrafı kolaçan etmekle görevlendirilen Yusuf yakaladı. Ona kim olduğunu soran ve sohbet eden Pelin, Yusuf’un, Seyran’ın eski sevgilisi olan kişinin ta kendisi olduğunu anladı.
Mekandaki herkesin alkışıyla sahneden inen Seyran’la tuvalete gitmek istemeyen Suna, Ferit ile masada yalnız kaldı. Ona neden Seyran’ı seçtiğini soran Suna, ardından dans etmek istedi. Birlikte dans eden ikiliden Suna, birden ağlamaya başladı. Herkesin hep Seyran’ı sevdiğini annesinin bile o dayak yerken önünde siper olduğunu, kendi dayak yerken bir köşede pustuğunu anlattı. “Sen dün beni babamın dayağından kurtardın” diyen Suna, bir anda Ferit’i öptü. Bu duruma hem Abidin hem de Seyran şahit oldu.
Araları düzelen ve birbirlerine verdikleri söz sayesinde yakınlaşan Ferit-Seyran çiftine ve Suna’nın kardeşinin kocasını öpmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları…“Son sahnedeki Suna'dan nefret ettim”, “Olan Abidin ve Seyran’a oldu”, “Suna keşke yapmasaydın böyle şeyler”, “Abidin iyi ki engellemedi görmesini, çünkü sonradan ortaya çıksaydı daha kötü olacaktı”, “Ferit’in eşi dışında herkesle öpüşmesine şaşkınım”, “Abidin’e mi üzüleyim? Seyran 'a mı üzüleyim? Yoksa Suna'nın yüzünden başı yanan Ferit'e mi üzüleyim?”, “Suna gerçek hislerini belli ettin sonunda”, “Ah Suna”, “Ne yaptın Suna?”, “Seyran’ın en büyük sınavı ablası olacak”, “Son sahnede Seyran ve Ferit’ten çok Abidin’in durumuna üzülmem şoku”, “Suna yaptın yine yapacağını”, “Yusuf ve Pelin’e gerek yok, düşman olarak Suna yeter”, "Aşk bacayı sardı"