Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler: Çetin Tekindor'la aynı sahneleri paylaşmak harika (Öznur Serçeler kimdir?

"AKSİLİKLERDE YILMAMAK ŞANSLI OLDUĞUM ALAN"

1987 yılında Kayseri’de doğdun. Eğitimini müzik ve konservatuar üzerine tamamlamışsın. Aslında bu noktaya gelene kadar hayatını sen istediğin gibi şekillendirmişsin sanırım. Bize biraz bu hikayenin başlangıcından bahseder misin?

- Hikayemi kendi isteklerim ve hayallerim doğrultusunda şekillendirdiğime inanmak isterim ama bence başka bir çok şey de bugünki kariyerimi şekillendirdi. Şanslı ve avantajlı olduğum bir çok şey olduğunu düşünüyorum. Öncelikle konservatuvar eğitimimin bana verdiği bir sahne bilgisi ve disiplin olduğunu söyleyebilirim. Çok çalışmak, başıma gelen aksiliklerde yılmamak ve doğru insanlarla denk gelmek benim şanslı olduğum alanlar diyebilirim.