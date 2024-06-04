Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var

Dünyanın yapay zeka tarafından oluşturulan ilk güzellik yarışmasının finalistleri açıkladı. Tamamı yapay zeka ile oluşturulan modellerin gerçekçiliği ise görenleri şaşırttı.

Geçtiğimz ay başlatılan Dünya Yapay Zeka Yaratıcıları Ödülleri'nde (WAICA) yapay zeka ile yaratılan bin 500 model, gerçekçilikleri ve teknik özellikleri açısından değerlendirildi. Jüri heyeti ilk 10'a giren modelleri açıkladı. Modeller, 20 bin dolarlık ödül için yarışıyor.

Fanvue'nun kurucu ortağı Will Monange, "Dünya çapında yaklaşık 10 bin Yapay Zeka Yaratıcısı olduğunu tahmin ediyoruz, ancak ödüllerin yaptığı şey, hiçbirimizin farkında olmadığı, ilgi çekici hikayeleri olan yaratıcıların yanı sıra, hayranları için içerik oluşturan yetenekli yaratıcıları ortaya çıkarmak oldu" dedi.



İşte Yapay Zeka Güzellik Yarışması'nın (Miss AI) finalistleri...