Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var

Dünyanın yapay zeka tarafından üretilen kadınlara yönelik ilk güzellik yarışması "Miss AI" için meraklı bekleyiş başladı. Bilgisayar tarafından üretilen kadınlar güzellik yarışmasında karşı karşıya gelecek. Yarışmanın birincisi 20 bin dolarlık ödülü kazanacak. Yapay zeka güzellik yarışmasında finale kalan isimler açıklandı. Listede iki Türk aday bulunuyor. İşte finalistler...

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 1

Dünyanın yapay zeka tarafından oluşturulan ilk güzellik yarışmasının finalistleri açıkladı. Tamamı yapay zeka ile oluşturulan modellerin gerçekçiliği ise görenleri şaşırttı.

Geçtiğimz ay başlatılan Dünya Yapay Zeka Yaratıcıları Ödülleri'nde (WAICA) yapay zeka ile yaratılan bin 500 model, gerçekçilikleri ve teknik özellikleri açısından değerlendirildi. Jüri heyeti ilk 10'a giren modelleri açıkladı. Modeller, 20 bin dolarlık ödül için yarışıyor.

Fanvue'nun kurucu ortağı Will Monange, "Dünya çapında yaklaşık 10 bin Yapay Zeka Yaratıcısı olduğunu tahmin ediyoruz, ancak ödüllerin yaptığı şey, hiçbirimizin farkında olmadığı, ilgi çekici hikayeleri olan yaratıcıların yanı sıra, hayranları için içerik oluşturan yetenekli yaratıcıları ortaya çıkarmak oldu" dedi.

İşte Yapay Zeka Güzellik Yarışması'nın (Miss AI) finalistleri...

N-LIFE HABERLERİ

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 2

LİSTEDE 2 TÜRK VAR

Seren Ay

Türkiye'deki ilk yapay zeka marka elçisi olarak nitelendirilen Seren Ay, takipçilerini eğitirken dünyayı dijital olarak dolaşıyor. Seren Ay'ın yaratıcıları, imajını oluşturmak için üç yapay zeka programını kullanıyor.

Dünya çapında maceralara atılan Seren, düzenli olarak Türkiye'nin tarihini ve ulusal bayramlarını tanıtıyor.

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 3

Asena İlik

Asena İlik'in amacı, hayal gücü ve çarpıcı görsellerle nasıl bir model olacağını dünyaya göstermek. Asena'nın bir tarzı, favori mekanları, favori arabaları ve özenle yaratılmış bir kişiliği bulunuyor.

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 4

Olivia C.

'Portekizli' Olivia C. teknoloji dünyasının Oscar'larının bir parçası olmanın 'bir onur' olduğunu ve 'teknolojinin bağlantıyı güçlendirdiği bir geleceğin yolunu açmayı' umduğunu söylüyor.

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 5

Lalina

Fransız olan Lalina'nın yaratıcısı, mümkün olduğu kadar gerçekçi bir şey yaratıp yaratamayacaklarını merak etti ve yavaş yavaş kendi sanatsal vizyonlarını geliştirdi. Yaratıcı için önemli bir husus, fotoğrafların  yüzde 100'ünün kendileri tarafından oluşturulmuş olması.

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 6

Kenza Layli

Fas merkezli blog yazarı Kenza Layli de ilk 10 arasında yer alıyor ve Instagram'da 192 bin takipçiye sahip. Amacı yapay zeka aracılığıyla Fas ve Orta Doğu'daki kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak.

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 7

Eliza Khan

Eliza Khan, Bangladeş'in ilk yapay zeka influencer'larından biri. Khan, son Z Kuşağı trendlerini ve estetiğini takip eden bir moda tutkunu. Eliza'nın hayali herkesin değerli hissettiği ve adil davranıldığı bir dünya yaratmak.

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 8

Zara Shatavari

Zara Shatavari, kadınların hormonal dengesizliklerini gidermek için tasarlanan doğal takviye ürünü bir markanın etkili yüzü olarak hizmet etmek üzere yaratıldı. 

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 9

Anne Kerdi

Anne'in ilk hedefi Fransa'nın Brittany bölgesini tanıtmak. Kerdi, Brittany'yi mümkün olduğu kadar çok açıdan sunuyor: Turizm, tarih, kültür, etkinlikler, gastronomi ve daha fazlası.

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 10

Aiyana Rainbow

Aiyana, her sesin duyulduğu ve herkese değer verildiği, empati ve saygının teşvik edildiği bir dünyayı temsil ediyor.

Yapay zeka güzellik yarışması (Miss AI) adayları açıklandı: Listede iki Türk var - 11

Ailya Lou

Fotoğraf ve performansa odaklanan Japon-Afro-Brezilyalı sanatçı, başlangıçta bir oyuncu olacağı bir dizi özel film projesi üretmek için yaratılmıştı.

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