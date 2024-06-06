Dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışması: Türkiye'den 2 model finalde
Dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasında Türkiye'den 2 isim finale kaldı. Finalistlerden biri Türkiye'nin ilk yapay zeka marka elçisi Seren Ay, diğeri ise model Asena İlik. Gerçekçilikleri ve teknik özellikleri üzerinden değerlendirilip 1500 rakip arasından finale kalan yapay zeka ürünü Türk modeller Ankaralı gençler tarafından geliştirildi. Yarışmanın birincisine 20 bin dolarlık ödül verilecek. (Haber: Osman Terkan)
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