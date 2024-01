JESSIE J

Belindeki dövmeden pişman olmasa da yazım yanlışı olmasından rahatsız olduğunu söyleyen Jessie J, “Don’t lose who you are in the blur of the stars” şarkı sözünü dövme olarak yaptırmıştı. Ancak Jessie J, ‘lose’ yerine ‘loose’ yazdırmış. Ünlü isim, dövmesini çoğunlukla yüksek belli pantolonlarla kapatıyor.