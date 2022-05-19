Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle

Haberler | 19.05.2022 - 17:01 - Son Güncelleme : 19.05.2022 - 17:13
İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham uzun zamandır beraber olduğu Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile geçen ay 3,5 milyon dolara mal olan bir düğünle dünya evine girdi.
Nicole Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’teki malikanesinde gerçekleşen düğünün ardından çift Los Angeles'taki 11 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başladı.
23 yaşındaki Beckham, ABD satış fiyatı 500 bin dolar olan (yaklaşık 7 milyon 900 bin TL) Jaguar XK140 marka elektrikli klasik otomobiliyle yaşadığı şehrin sokaklarında gezerken görüntülendi.
Üstü açık klasik otomobil, Brooklyn'e, babası David Beckham'ın düğün hediyesiydi.
Yanında Nicole Peltz olmadan gezintiye çıkan Brooklyn Beckham'ın yüksek sesle müzik dinlemesi dikkat çekti.
Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı da öğrenilmiş, oyunculuk yapan Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.
Brooklyn ile 27 yaşındaki Nicola'nın imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.
Sözleşmenin ardından servetleriyle gündeme gelen ailelerden Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon sterlin (yaklaşık 730 milyon TL). Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı.