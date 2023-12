Yeni iddia: Melania Trump kendini izole etti

ABD'nin önceki First Lady'si Melania Trump, yakınlarının bile bilmediği bir yerde, Mar-a-Lago adlı aile malikanesinin çalışanlarıyla birlikte "tuhaf" ve "izole" bir hayat yaşıyor.

The Telegraph gazetesine konuşan "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace" kitabının yazarı, gazeteci Laurence Leamer, Donald Trump’ın eşinin bugünlerde nadiren Mar-a-Lago'ya gittiğini söyleyerek, "Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Sır gibi" ifadesini kullandı.