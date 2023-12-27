Yeni iddia: Melania Trump kendini izole etti

Trump ailesi, Florida'daki Palmiye Plajı'nda bulunan malikanede 2019'dan bu yana kalıyor. Ancak iddia o ki, malikanenin çalışanları Melania Trump'ı dev yapıda şu aralar çok sık görmüyor.

Yaptığı haberler nedeniyle Mar-a-Lago'ya girmesi yasaklanan Leamer, "Çok tuhaf, izole bir hayat yaşıyor" diye konuştu.