Yeni iddia: Melania Trump kendini izole etti
ABD'nin önceki First Lady'si Melania Trump, bir süredir gözlerden uzak, izole bir hayat yaşıyor. Hatta yakınları bile nerede olduğunu bilmiyor. Bu iddianın sahibi, Trump ailesinin yaşadığı Mar-a-Lago malikanesinin içinde yaşananlara dair kitap yazan, gazeteci Laurence Leamer.
ABD'nin önceki First Lady'si Melania Trump, yakınlarının bile bilmediği bir yerde, Mar-a-Lago adlı aile malikanesinin çalışanlarıyla birlikte "tuhaf" ve "izole" bir hayat yaşıyor.
The Telegraph gazetesine konuşan "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace" kitabının yazarı, gazeteci Laurence Leamer, Donald Trump’ın eşinin bugünlerde nadiren Mar-a-Lago'ya gittiğini söyleyerek, "Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Sır gibi" ifadesini kullandı.