Yıldız futbolcu Andy Carroll'un düğün öncesi skandal fotoğrafları ortaya çıktı

Haberler | 28.05.2022 - 10:41
Billi Mucklow ile evlenmek için gün sayan İngiliz futbolcu Andy Carroll, nişanlısının bekarlığa veda partisine katılmak için Dubai'ye gitti. Ancak burada bir partiye katılan Carroll'un yatakta çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Son olarak West Bromwich'te oynayan Carroll, nişanlısının İngiltere’ye dönmesinin ardından Dubai'de kaldı ve bir parti verdi. Bar işletmecisi Taylor Jane Wilkey ve birkaç arkadaşıyla gece boyuna eğlenen Carroll, daha sonra iki arkadaşıyla birlikte bir otelin süitine gitti.
Wilkey’in o geceden paylaştığı fotoğraflar, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Carroll’ın yanında uyurken fotoğrafını paylaşan Wilkey, İngiliz futbolcunun adının yazdığı bornozla da fotoğraf çekildi.
Fotoğrafı çeken Taylor, yaptığı açıklamada "Bu after party’den sonra çekilen bir fotoğraf. Hepimiz Carroll’ın kaldığı otele gittik. Ben, Andy ve başka bir kadın arkadaşım vardı. Onunla yatmadım. Odada üçümüz vardık. Bütün gün alkol aldık ve hepimiz sarhoştuk. Sabah saatine kadar oradaydım ve şaka olsun diye fotoğraf çektim. Cinsel bir şey olmadı. Sadece biraz şaka yapmak istedim. Günün sonunda ilişkisini zedeleyecek bir şey yaşanmadı" dedi.
Önceki eşinden iki çocuğu bulunan Carroll, 2013 yılında tanıştığı Mucklow ile 1 yıl sonra nişanlandı.