Yıldız futbolcu Andy Carroll'un düğün öncesi skandal fotoğrafları ortaya çıktı

Haberler | 28.05.2022 - 10:41

İngiliz futbolcu Andy Carroll'un televizyon yıldızı Billi Mucklow ile düğününe günler kala skandal fotoğrafları ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan fotoğrafları paylaşan bar işletmecisi Taylor Jane Wilkey, "Cinsel bir şey olmadı. Sadece biraz şaka yapmak istedim" açıklamasını yaptı.

Yıldız futbolcu Andy Carroll'un düğün öncesi skandal fotoğrafları ortaya çıktı - 1

Billi Mucklow ile evlenmek için gün sayan İngiliz futbolcu Andy Carroll, nişanlısının bekarlığa veda partisine katılmak için Dubai'ye gitti. Ancak burada bir partiye katılan Carroll'un yatakta çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız futbolcu Andy Carroll'un düğün öncesi skandal fotoğrafları ortaya çıktı - 2

Son olarak West Bromwich'te oynayan Carroll, nişanlısının İngiltere’ye dönmesinin ardından Dubai'de kaldı ve bir parti verdi. Bar işletmecisi Taylor Jane Wilkey ve birkaç arkadaşıyla gece boyuna eğlenen Carroll, daha sonra iki arkadaşıyla birlikte bir otelin süitine gitti.

Yıldız futbolcu Andy Carroll'un düğün öncesi skandal fotoğrafları ortaya çıktı - 3

Wilkey’in o geceden paylaştığı fotoğraflar, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Carroll’ın yanında uyurken fotoğrafını paylaşan Wilkey, İngiliz futbolcunun adının yazdığı bornozla da fotoğraf çekildi.

Yıldız futbolcu Andy Carroll'un düğün öncesi skandal fotoğrafları ortaya çıktı - 4

Fotoğrafı çeken Taylor, yaptığı açıklamada "Bu after party’den sonra çekilen bir fotoğraf. Hepimiz Carroll’ın kaldığı otele gittik. Ben, Andy ve başka bir kadın arkadaşım vardı. Onunla yatmadım. Odada üçümüz vardık. Bütün gün alkol aldık ve hepimiz sarhoştuk. Sabah saatine kadar oradaydım ve şaka olsun diye fotoğraf çektim. Cinsel bir şey olmadı. Sadece biraz şaka yapmak istedim. Günün sonunda ilişkisini zedeleyecek bir şey yaşanmadı" dedi.

Yıldız futbolcu Andy Carroll'un düğün öncesi skandal fotoğrafları ortaya çıktı - 5

Önceki eşinden iki çocuğu bulunan Carroll, 2013 yılında tanıştığı Mucklow ile 1 yıl sonra nişanlandı.

N-LIFE HABERLERİ

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