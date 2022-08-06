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Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi

Haberler | 06.08.2022 - 09:59

ABD’li oyuncu Anne Heche, Los Angeles’ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Entübe edilen yıldız oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi - 1

Anne Heche (53), Los Angeles’ta evinin önünde kaza geçirdi. Heche, arabasını kendi evinin garaj kapısına çarptı ve otomobilinde büyük bir yangın çıktı.


Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi - 2

Kazada ağır yaralanan ünlü oyuncunun aracını çok hızlı kullandığı ve birkaç kez başka yerlere de çarptığı trafik kameralarına takılırken olaydan saatler önce aracında bir içki şişesiyle görüntülendiği ABD medyasında yer alan iddialar arasında.


Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi - 3

Son olarak evine varan ancak aşırı hızlı kullandığı aracının kontrolünü evinin garaj yolunun girişinde kaybeden yıldız oyuncu, büyük bir şiddetle garaj kapısına çarpınca aracı alev aldı ve ağır yaralandı.


Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi - 4

ABD'nin Fox11 LA adlı kanal ünlü oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülebileceği bir halde sedyeyle ambulansa bindirildiği anı görüntüledi.


Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi - 5

Heche, zaman zaman geçirdiği ruhsal sorunları yaptığı açıklamalarda dile getiriyordu.

N-LIFE HABERLERİ

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