Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi

Haberler | 06.08.2022 - 09:59
Anne Heche (53), Los Angeles’ta evinin önünde kaza geçirdi. Heche, arabasını kendi evinin garaj kapısına çarptı ve otomobilinde büyük bir yangın çıktı.
Kazada ağır yaralanan ünlü oyuncunun aracını çok hızlı kullandığı ve birkaç kez başka yerlere de çarptığı trafik kameralarına takılırken olaydan saatler önce aracında bir içki şişesiyle görüntülendiği ABD medyasında yer alan iddialar arasında.
Son olarak evine varan ancak aşırı hızlı kullandığı aracının kontrolünü evinin garaj yolunun girişinde kaybeden yıldız oyuncu, büyük bir şiddetle garaj kapısına çarpınca aracı alev aldı ve ağır yaralandı.
ABD'nin Fox11 LA adlı kanal ünlü oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülebileceği bir halde sedyeyle ambulansa bindirildiği anı görüntüledi.
Heche, zaman zaman geçirdiği ruhsal sorunları yaptığı açıklamalarda dile getiriyordu.