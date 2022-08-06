Yıldız oyuncu Anne Heche trafik kazası sonrası entübe edildi

Kazada ağır yaralanan ünlü oyuncunun aracını çok hızlı kullandığı ve birkaç kez başka yerlere de çarptığı trafik kameralarına takılırken olaydan saatler önce aracında bir içki şişesiyle görüntülendiği ABD medyasında yer alan iddialar arasında.





