Yıldız oyuncu Kate Winslet mirasa kondu

Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ülkelerimizden ayrılamadık. Dünya çapındaki çok fazla arkadaşlık gibi biz de Covid yüzünden birbirimizi özledik. O benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız"