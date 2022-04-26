Yıldız oyuncu Kate Winslet mirasa kondu

Haberler | 26.04.2022 - 10:13
İngiliz milyarder Richard Branson'ın (71) geçen yıl vefat eden annesi Eve Branson'ın mirasından bir sürpriz çıktı.
Eve Branson'ın İngiltere'deki 65 bin dolarlık (Yaklaşık 1 milyon TL) sahil evini ve mirasının bir kısmını torunu Edward Smith (44) ve onun eşi oyuncu Kate Winslet'e (46) bıraktığı öğrenildi.
Eve Branson daha önce yaptığı bir açıklamada oğlunun Karayipler'deki adasında 2011'de fırtına sonrası çıkan yangından kendisini kurtaran Winslet'e hayatını borçlu olduğunu söylemişti.
Geçtiğimiz yıllarda Titanik filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ile bir araya gelen Winslet, meslektaşıyla yeniden bir araya geldiğinde gözyaşlarına boğulduğunu itiraf etmişti. Buluşma anlarından bahseden Emmy ödüllü oyuncu, "Gözyaşlarına boğuldum. Onu hayatımın yarısı kadar süredir tanıyorum!" demişti.
Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ülkelerimizden ayrılamadık. Dünya çapındaki çok fazla arkadaşlık gibi biz de Covid yüzünden birbirimizi özledik. O benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız"