Yıldız oyuncu Kate Winslet mirasa kondu

Haberler | 26.04.2022 - 10:13

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milyarder Eve Branson'ın torunu Edward Smith ve eşi yıldız oyuncu Kate Winslet'e mirasından pay bıraktığı ortaya çıktı.

Yıldız oyuncu Kate Winslet mirasa kondu - 1

İngiliz milyarder Richard Branson'ın (71) geçen yıl vefat eden annesi Eve Branson'ın mirasından bir sürpriz çıktı.

Yıldız oyuncu Kate Winslet mirasa kondu - 2

Eve Branson'ın İngiltere'deki 65 bin dolarlık (Yaklaşık 1 milyon TL) sahil evini ve mirasının bir kısmını torunu Edward Smith (44) ve onun eşi oyuncu Kate Winslet'e (46) bıraktığı öğrenildi.

Yıldız oyuncu Kate Winslet mirasa kondu - 3

Eve Branson daha önce yaptığı bir açıklamada oğlunun Karayipler'deki adasında 2011'de fırtına sonrası çıkan yangından kendisini kurtaran Winslet'e hayatını borçlu olduğunu söylemişti.

Yıldız oyuncu Kate Winslet mirasa kondu - 4

Geçtiğimiz yıllarda Titanik filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ile bir araya gelen Winslet, meslektaşıyla yeniden bir araya geldiğinde gözyaşlarına boğulduğunu itiraf etmişti. Buluşma anlarından bahseden Emmy ödüllü oyuncu, "Gözyaşlarına boğuldum. Onu hayatımın yarısı kadar süredir tanıyorum!" demişti.

Yıldız oyuncu Kate Winslet mirasa kondu - 5

Yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ülkelerimizden ayrılamadık. Dünya çapındaki çok fazla arkadaşlık gibi biz de Covid yüzünden birbirimizi özledik. O benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Ömür boyu birbirimize bağlı olacağız"

N-LIFE HABERLERİ

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