Yozgat Çadır Höyük'te arkeolojik kazılar

Haberler - Anadolu Ajansı | 04.08.2022 - 12:42
Peyniryemez köyünde yer alan Çadır Höyük’te 35 kişilik kazı ekibi fırça ve küçük malzemelerle santim santim kazdıkları toprakta tarihi bulgulara ulaşmaya çalışıyor. 13 Temmuz'da başlayan kazı çalışmaları 30 Ağustos'a kadar sürecek.
Kazı Başkan Vekili Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi'nde görevli Dr. Deniz Erdem, gazetecilere, Çadır Höyük'te en erken milattan önce yaklaşık 4 binden milattan sonra Bizans dönemine kadar kesintisiz bir yerleşim görüldüğünü söyledi.
Erdem, Çadır Höyük'ün Yozgat tarihi açısından da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Höyükte 6 bin yıllık teknolojik, sosyolojik gelişimi okumak mümkün. Höyükte kalkolitik dönemden başlayan yerleşim erken Tunç Çağı, Hitit, Demir Çağ, Roma, Helenistik dönem ve en son Bizans ile son bulmakta. Kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Erken dönemden günümüze kadar üretim teknolojileri, besin teknolojileri, sosyal ilişkiler, bütün bu yapının nasıl biçimlendiğini Çadır Höyük kazılarındaki bilgilerle anlamak mümkün. Yapılan kazı çalışmalarında 6 bin yılın da altına inip neolitik dönemi de bulmayı umuyoruz."
Erdem, Çadır Höyük'te kalkolitik dönemden itibaren çanak çömlek bulgularına rastlandığını anlatarak, "Üretilen ürünlerin çevredeki yerleşim yerlerine satılarak ticaret yapıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla erken dönem üretim teknolojisini anlamak açısından Çadır Höyük bize çok önemli bilgiler veriyor" ifadelerini kullandı.
Kazı Başkan Yardımcısı Burcu Yıldırım da 2011'den beri Çadır Höyük'te kazı çalışmalarına katıldığını belirtti.
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