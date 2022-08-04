Yozgat Çadır Höyük'te arkeolojik kazılar

Erdem, Çadır Höyük'ün Yozgat tarihi açısından da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Höyükte 6 bin yıllık teknolojik, sosyolojik gelişimi okumak mümkün. Höyükte kalkolitik dönemden başlayan yerleşim erken Tunç Çağı, Hitit, Demir Çağ, Roma, Helenistik dönem ve en son Bizans ile son bulmakta. Kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Erken dönemden günümüze kadar üretim teknolojileri, besin teknolojileri, sosyal ilişkiler, bütün bu yapının nasıl biçimlendiğini Çadır Höyük kazılarındaki bilgilerle anlamak mümkün. Yapılan kazı çalışmalarında 6 bin yılın da altına inip neolitik dönemi de bulmayı umuyoruz."