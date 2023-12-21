Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım!

"BU BEN DEĞİLİM DEDİM"

Ancak fotoğrafları daha sonra gördüğünde şok olduğunu itiraf eden model "Kendimi görünce 'Bu ben değilim' dedim. Her şey garipti çünkü ben kendimi o şekilde görmüyorum" dedi.





"BİR DAHA ASLA 16 OLMAYACAĞIM"

Lima "Durum şu ki, ben artık 16 yaşında değilim. Ben modelliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Yaşımla barışığım. Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim" dedi.