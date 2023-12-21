Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım!

Geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, fotoğrafları gördüğünde kendisini tanıyamadığını söyledi.

Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 1

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin prömiyerine katılan ünlü modelin yüzündeki değişimi hakkında birçok yorum yapıldı.

Yüzündeki değişimle görenleri şaşırtan 42 yaşındaki model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği söylentiler arasındaydı.

N-LIFE HABERLERİ

Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 2

"YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜ..."

Tepkilerin ardından ünlü modelden yanıt gecikmedi. Estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 3

"FOTOĞRAFLAR BENİ HİÇ RAHATSIZ ETMEDİ"

42 yaşındaki model, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda eleştiriler hakkında konuştu.

Lima "Fotoğraflar beni hiç rahatsız etmedi. Dürüst olmak gerekirse dışarı çıkmadan önce kendime baktım ve harika hissettim. Çocuklarımla birlikteydim ve bana bakıp 'Anne! Çok güzelsin' dediler" ifadelerini kullandı.

Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 4

"BU BEN DEĞİLİM DEDİM"

Ancak fotoğrafları daha sonra gördüğünde şok olduğunu itiraf eden model "Kendimi görünce 'Bu ben değilim' dedim. Her şey garipti çünkü ben kendimi o şekilde görmüyorum" dedi.

"BİR DAHA ASLA 16 OLMAYACAĞIM"

Lima "Durum şu ki, ben artık 16 yaşında değilim. Ben modelliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Yaşımla barışığım. Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim" dedi.

Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 5

DOĞUM SONRASI İLK PODYUM

Hamilelik sonrası ilk kez podyuma çıkan Lima'nın defiledeki görüntüleri de gündem olmayı başarmıştı.

Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 6
Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 7
Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 8
Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 9
Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 10
Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 11
Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 12
Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 13
Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım! - 14
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