Yüzündeki değişimle şaşırtan Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım!
Geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, fotoğrafları gördüğünde kendisini tanıyamadığını söyledi.
YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM GÜNDEM OLDU
Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin prömiyerine katılan ünlü modelin yüzündeki değişimi hakkında birçok yorum yapıldı.
Yüzündeki değişimle görenleri şaşırtan 42 yaşındaki model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği söylentiler arasındaydı.