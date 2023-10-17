Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan şiddet iddiaları sonrası açıklama

"CAN İLE PROFESYONEL İLİŞKİMİZİ DURDURDUK"

Tüm bu yaşananların ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan da açıklama geldi. Grubun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Kamuoyuna... Hepimizin malumu olduğu üzere, dün, bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile ilgili ağır iddialarla karşı karşıya kaldık. Bu süre zarfında grup üyeleri olarak, sadece profesyonel değil, aynı zamanda duygusal olarak da derinden sarsıldık ve etkilendik. Sürecin hukuki boyutu devam ederken, bizlerin de doğruların ortaya çıkması ve adaletin sağlanması adına gereken desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu sebeple, hukuki süreç devam ederken bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile profesyonel ilişkimizi karşılıklı olarak durdurmuş bulunmaktayız. Grubumuzun ve etrafındaki profesyonel ekibin, bu olaylarla ilişkilendirilmesi ve linç edilmesi, hepimiz için oldukça acı verici ve yıpratıcıdır. Tüm bu süre zarfında, özellikle kadına yönelik şidettin karşısında durmak ve mağdurların yanında olmak elbette ki vazgeçilmezimizdir. Ancak bu yapılırken masum bireylerin zarar görmemesi adına dikkatli ve adil olunmasını rica ederiz. Bir süre sahne almama kararı aldığımızı, olayların tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmasını beklediğimizi bilgi ve anlayışınıza sunarız. Yüzyüzeyken Konuşuruz..."