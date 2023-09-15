Zor günleri geride bırakan Johnny Depp'ten özel teşekkür
Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Film projeleriyle adından söz ettirmeye başlayan oyuncu, uzun yıllardır marka elçisi olduğu Fransız moda devinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Depp "Beni hiç yalnız bırakmadılar" dedi.
YENİDEN ANLAŞTILAR
Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Johnny Depp, ünlü Fransız markası Dior'un uzun süredir marka elçisi.
Depp’in yaşadığı çalkantılı dava süreci nedeniyle Dior ile ilişkisinin sallantıda olduğu iddia edilmişti. Ancak Dior ve Depp, yeni bir anlaşmaya imza atarak iddiaları yalanlamıştı. Oyuncunun lüks markayla 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor.