2022-2023 Kış güzellik trendleri

PÜRÜZSÜZ DOKU

Bu sezon saç dokusunun ön plana çıktığı gergin sıkı toplanmış saçlar oldukça popüler. Saç spreyi veya köpük ile elde edebileceğiniz bu görünüme ıslak saç ile başlarsanız daha uzun süreli bir kalıcılık elde edersiniz.

(Prada)