Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi

Gişe rekoru kıran Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin yıldızı Zendaya, şu sıralar Challengers filmiyle gündemde. Filmde hırslı bir tenisçiyi canlandıran oyuncu, filmin basın turu boyunca tenisçilerin kıyafetlerinden ilham alan görünümler tercih etti.

Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi - 1

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" 24 Nisan'da vizyona girecek.

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor.

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N-LIFE HABERLERİ

Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi - 2

Son olarak Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'de rol alan Zendayai farklı ülkelerde filmin prömiyerlerine katılıyor.

Başarılı aktrist, şıklığıyla tam not aldı. Filmde başarılı bir tenisçiyi canlandıran oyuncu, basın turu boyunca, tenis temasını göz önünde bulundurarak kıyafet seçimi yaptı.

İşte Zendaya'nın en iyi görünümleri....

Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi - 3

Elbise: Louis Vuitton

Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi - 4

Elbise: Loewe

Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi - 5

Oyuncu tenis top detayıyla dikkat çeken ayakkabılarıyla boy gösterdi.

Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi - 6

Elbise: Thom Browne

Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi - 7

Kazak ve etek: Brunello Cucinelli

Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi - 8

Takım: Vintage Vivienne Westwood

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