Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi
Gişe rekoru kıran Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin yıldızı Zendaya, şu sıralar Challengers filmiyle gündemde. Filmde hırslı bir tenisçiyi canlandıran oyuncu, filmin basın turu boyunca tenisçilerin kıyafetlerinden ilham alan görünümler tercih etti.
"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" 24 Nisan'da vizyona girecek.
Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor.