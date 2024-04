Tenisçilerden ilham aldı: Zendaya'dan stil dersi

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" 24 Nisan'da vizyona girecek.

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor.

FİLMİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN