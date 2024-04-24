Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası
Moda dünyasının birbirinden ünlü modelleri, iç giyim markası Victoria’s Secret'ın kampanyasında buluştu.
Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 2024 Yaz plaj koleksiyonunu tanıttı.
Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 2024 Yaz plaj koleksiyonunu tanıttı.
Mikael Jansson'ın çektiği kampanya, önümüzdeki yaz sezonunun öne çıkan trendlerine ışık tuttu.
Kampanyanın başrolünde ise ünlü Victoria's Secret modelleri Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Tina Kunakey ve Paloma Elsesser yer aldı.
90'lar esintisi taşıyan koleksiyonda parlak kumaşlar, canlı renkler, toka detayları ve çiçek desenleri öne çıktı.
İşte 2024 plaj trendleri...