Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası

Moda dünyasının birbirinden ünlü modelleri, iç giyim markası Victoria’s Secret'ın kampanyasında buluştu.

Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası - 1

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 2024 Yaz plaj koleksiyonunu tanıttı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası - 2

Mikael Jansson'ın çektiği kampanya, önümüzdeki yaz sezonunun öne çıkan trendlerine ışık tuttu.

Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası - 3

Kampanyanın başrolünde ise ünlü Victoria's Secret modelleri Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Tina Kunakey ve Paloma Elsesser yer aldı.

Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası - 4

90'lar esintisi taşıyan koleksiyonda parlak kumaşlar, canlı renkler, toka detayları ve çiçek desenleri öne çıktı.

İşte 2024 plaj trendleri...

Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası - 5
Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası - 6
Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası - 7
Dünyaca ünlü modellerden 2024 plaj modası - 8
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