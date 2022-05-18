2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 07:14
Zincir detaylı ve askılı el çantaları, özellikle Valentino'nun yeni sezon da öne çıkan modellerinden. Sezonun en trend çantalarından biri olan bu model, canlı renk seçenekleriyle, kombininizin en dikkat çeken parçası olmaya aday.
Givenchy'nin yeni sezon yuvarlak örgü ve zincirli çantaları özellikle altın rengiyle her kombinizin başrolü olmaya aday.
Versace'nin yeni sezon neon çantaları, bu sezonun en renkli ve göz alıcı parçalarından. Turuncu, yeşil ve sarı renkleriyle öne çıkan zincirli modeller, renkli yaz kombinlerinizi daha da hareketlendirecek.
İlbahar-yaz sezonunun en özgün parçalarından biri de Fendi çantalar. Benzerinizi görmekte zorlanacağınız bu modeller, doğal renk tonlarıyla da sizi kendine çekecek. İkonik Fendi'niz her kombininizle uyum sağlayacak.
Bu sezon sık sık büyük beden çantalar görmeye hazır olun! Chanel'in yeni sezon büyük beden ve zincirli omuz çantaları, hem bütün eşyalarınızı alacak hem de stilinizin en farklı parçası olacak.
Giambattista Valli'nin yeni sezon hasır çantaları, bu yaz plajların yıldız parçası olacak. Özellikle renkli ve desenli kombinlenen hasırlar, yaz akşamlarınızın vazgeçilmezi olacak.
Louis Vuitton'un yeni sezon mini el çantalarını son dönem de sıklıkla görmeye alışık olsakta, ilkbahar-yaz kombinlerinizin en kurtarıcı parçası olacağından emin olabilirsiniz.
Mini el çantalarının en dikkat çekici hali kuşkusuz 'charmlı' (aksesuar) olanlar! Blumarine'nin 2022 İlkbahar-Yaz sezonunda bu detayları bulabilirsiniz.
Günlük stilinizde renk cümbüşü, desen ve karmaşa sizi yansıtıyorsa, Etro'nun yeni sezon çantaları tam size göre! Bu sezon sıkça görmeye başlayacağımız bu modeller, her renk ve desen seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.