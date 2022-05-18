2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 07:14

Çantalar, bu sezon birçok yeni model, şekil ve boyut seçenekleriyle stilinizin yıldızı olmaya aday. Stilinizi tamamlayacak ve ortaya çıkaracak en şık çanta modelleri için sezonun yeni trendlerine göz atın...

2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 1

ZİNCİR DETAYLAR

Zincir detaylı ve askılı el çantaları, özellikle Valentino'nun yeni sezon da öne çıkan modellerinden. Sezonun en trend çantalarından biri olan bu model, canlı renk seçenekleriyle, kombininizin en dikkat çeken parçası olmaya aday.

2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 2

YUVARLAK MİNİMAL

Givenchy'nin yeni sezon yuvarlak örgü ve zincirli çantaları özellikle altın rengiyle her kombinizin başrolü olmaya aday.

2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 3

NEON PATLAMASI

Versace'nin yeni sezon neon çantaları, bu sezonun en renkli ve göz alıcı parçalarından. Turuncu, yeşil ve sarı renkleriyle öne çıkan zincirli modeller, renkli yaz kombinlerinizi daha da hareketlendirecek.

2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 4

İKONİK VE DOĞAL

İlbahar-yaz sezonunun en özgün parçalarından biri de Fendi çantalar. Benzerinizi görmekte zorlanacağınız bu modeller, doğal renk tonlarıyla da sizi kendine çekecek. İkonik Fendi'niz her kombininizle uyum sağlayacak.

2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 5

BÜYÜK/GENİŞ ÇANTA

Bu sezon sık sık büyük beden çantalar görmeye hazır olun! Chanel'in yeni sezon büyük beden ve zincirli omuz çantaları, hem bütün eşyalarınızı alacak hem de stilinizin en farklı parçası olacak.

2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 6

HASIR MODASI

Giambattista Valli'nin yeni sezon hasır çantaları, bu yaz plajların yıldız parçası olacak. Özellikle  renkli ve desenli kombinlenen hasırlar, yaz akşamlarınızın vazgeçilmezi olacak.

2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 7

KLASİK MİNİ

Louis Vuitton'un yeni sezon mini el çantalarını son dönem de sıklıkla görmeye alışık olsakta, ilkbahar-yaz kombinlerinizin en kurtarıcı parçası olacağından emin olabilirsiniz.

2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 8

CHARM ETKİSİ

Mini el çantalarının en dikkat çekici hali kuşkusuz 'charmlı' (aksesuar) olanlar! Blumarine'nin 2022 İlkbahar-Yaz sezonunda bu detayları bulabilirsiniz.

2022 İlkbahar-Yaz çanta trendleri - 9

RENK CÜMBÜŞÜ

Günlük stilinizde renk cümbüşü, desen ve karmaşa sizi yansıtıyorsa, Etro'nun yeni sezon çantaları tam size göre! Bu sezon sıkça görmeye başlayacağımız bu modeller, her renk ve desen seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

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