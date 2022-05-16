2022'nin en trend gelin saç modelleri

ÇİÇEKLİ DAĞINIK TOPUZ

Yılın en romantik ve çekici topuzlarından olan bu modeli, doğal çiçekler ya da taşlı taçlarla tamamlayarak daha da hareketlendirebilirsiniz.

Dağınık topuz olarak öne çıkan bu model, gelinlerin en çok tercih ettiği saçlardan.