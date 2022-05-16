2022'nin en trend gelin saç modelleri

Haberler | 16.05.2022 - 14:30 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 14:41
Sandra Oh'un 2019 Altın Küre'deki saçı, saç modeli arayışına giren gelinler için oldukça iyi bir ilham kaynağı.
Alışılmışın dışındaki bu topuz modeli, saç stilisti Ted Gibson tarafından, önce maşayla doğal dalgalar elde edilerek ardından toplayıp sabitleyerek yapıldı.
Blake Lively'nin bir film gösteriminde toplattığı saçları, sadelik ve doğallıktan yana olan gelinler için oldukça ideal.
2022'nin en doğal gelin saçlarından biri olan bu model, makyajınızı ve gelinliğinizi daha da ön plana çıkartacak.
Yılın en romantik ve çekici topuzlarından olan bu modeli, doğal çiçekler ya da taşlı taçlarla tamamlayarak daha da hareketlendirebilirsiniz.
Dağınık topuz olarak öne çıkan bu model, gelinlerin en çok tercih ettiği saçlardan.
İngiliz oyuncu Emilia Jones'un bir davette tercih ettiği modern topuzu, yüz hatlarınızı en iyi şekilde ortaya çıkaracak. Hem sade hem de şık olmasıyla öne çıkan bu modern ve perçemli topuzlar size kendinizi çok iyi hissettirecek.
Porto Rikolu model Joan Smalls'ın kendine özgü sıkı topuzları, bu yılın en trend gelin saçlarından biri olmaya aday. Bu modelle yüzünüz ön planda olacak.
Ünlü rap şarkıcısı Megan Thee Stallion'ın aşağıya doğru sıkı bir şekilde toplanan topuzu hem ağır hem de özgün bir model. Makyajınızı en iyi şekilde ortaya çıkaracak olan bu modeli, gelinliğinizin modeline göre tercih edebilirsiniz.
Kristen Stewart'ın kendine özgü dağınık saç modeli, 2022'nin en trend gelin saçları arasında. En hareketli ve dağınık topuz olan bu model, en mutlu gününüzde size hareket katacak.
Emily Ratajkowski'nin katıldığı bir davette tercih ettiği perçemli topuzu, birçok gelin adayına ilham kaynağı olacak cinsten. Bu topuz modeli, hem sade hem de hareketli bir model arıyorsanız tam size göre!
Zendaya'nın kırmızı halı şıklığında tercih ettiği kabarık topuzu, yılın öne çıkan gelin saçları arasında yer alıyor. Bu model, daha hareketli ve gösterişli saç modellerini seven gelinler için oldukça ideal.
ABD'li oyuncu Zoe Kravitz'in kısa kahküllü topuzu, yılın en özgün ve dikkat çeken gelin saçları arasında yer alıyor. Bu model, geniş alınlı gelinlere tavsiye ediliyor.