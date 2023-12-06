2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen British Fashion Awards'ta moda dünyasının enleri ödüllendirildi. Eğlence ve sanat dünyasından pek çok isim kırmızı halıda boy gösterdi.

Sırt aksesuarıyla Rita Ora, makyajsız Pamela Anderson ve anne olmaya hazılanan Suki Waterhouse gecenin en dikkat çeken isimleri oldu.

İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...