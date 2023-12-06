2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. ABD'li model Paloma Elsesser Yılın Modeli ödülünü alırken Alexander McQueen'in kreatif direktörü Sarah Burton Yılın Tasarımcısı seçildi. Gecenin en dikkat çeken ismi ise İngiliz şarkıcı Rita Ora oldu.

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 1

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen British Fashion Awards'ta moda dünyasının enleri ödüllendirildi. Eğlence ve sanat dünyasından pek çok isim kırmızı halıda boy gösterdi.

Sırt aksesuarıyla Rita Ora, makyajsız Pamela Anderson ve  anne olmaya hazılanan Suki Waterhouse gecenin en dikkat çeken isimleri oldu.

İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...

N-LIFE HABERLERİ

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 2

Taylor Russell

Elbise:  Loewe 

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 3

Amal Clooney 

Elbise: Versace

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 4

Suki Waterhouse

Elbise: H&M

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 5

Kate Moss

Elbise: YSL

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 6

Anne Hathaway

Elbise: Valentino

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 7

Gwyneth Paltrow

Elbise: Valentino 

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 8

Rita Ora

Elbise: Primark

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 9

İngiliz şarkıcının sırtındaki aksesuar ise makyaj sanatçısı Isamaya Ffrench'in eseri.

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 10

Barbara Palvin

Elbise: Self-Portrait

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 11

Pamela Anderson

Takım: Victoria Beckham

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 12

Rosie Huntington-Whiteley

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 13

Maisie Williams

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 14

Jourdan Dunn

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 15

Felicity Jones

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 16

David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ve Mia Regan

2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı - 17

Iris Law

DAHA FAZLA GÖSTER