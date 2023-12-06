2023 British Fashion Awards ödüllerinde şıklık yarışı
Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. ABD'li model Paloma Elsesser Yılın Modeli ödülünü alırken Alexander McQueen'in kreatif direktörü Sarah Burton Yılın Tasarımcısı seçildi. Gecenin en dikkat çeken ismi ise İngiliz şarkıcı Rita Ora oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen British Fashion Awards'ta moda dünyasının enleri ödüllendirildi. Eğlence ve sanat dünyasından pek çok isim kırmızı halıda boy gösterdi.
Sırt aksesuarıyla Rita Ora, makyajsız Pamela Anderson ve anne olmaya hazılanan Suki Waterhouse gecenin en dikkat çeken isimleri oldu.
İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...