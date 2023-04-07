2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri

Pastel tonlardaki pembe renginin sadece göz kapağına değil tüm yüz makyajına hakim olduğu bu görünüm, bahar zamanı açan çiçeklerden ilham alıyor.
Ünlü model Elsa Hosk'un bu görünümü, 2023 yılının en popüler göz makyajlarından biri. Kahve ve toprak tonlarını bir kenara bırakıp soğuk renkleri göz makyajınıza dahil edin. Özellikle pigmentli farlarlarla eğlenceli ve ışıltılı görünümler yaratabilirsiniz.
2023 yılında kıyafetinizin rengiyle göz makyajınızın uyumuna dikkat edin. Makyaj-elbise uyumu çok tercih edebilmeyen bir görünüm olsa da aşırıya kaçmadığınız müddetçe modern ve şık görüneceksiniz.
Gözlerinizi koyu bir göz kalemiyle çerçeveleyerek iddialı bakışlara sahip olabilirsiniz. Bu görünümün püf noktası ise benzer tonlardaki farı göz kapağının tamamına uygulamak.
"Yokmuş gibi görünen" kaşlar bu yıl da makyaj trendleri arasında yer alıyor. Sarartma yöntemiyle kaşlarını yok edebilir, göz makyajınızın ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Kalın kaş trendi uzun bir süredir hayatımızda. Yukarıya doğru taranmış kaşlar ise 2023'te yükselişine devam ediyor. Boşlukları doldurduktan sonra kaşlarınızı sabitleyici jel yardımıyla tarayabilirsiniz.
Hem fardan vazgeçemiyor hem de eyeliner olmadan yapamıyorsanız bu görünüm tam size göre. Dikkat çekici renkte bir farı tüm gözünüze uyguladıktan sonra koyu renkteki farınızla köşeleri keskinleştirin,böylece eyeliner etkisini de yakalayacaksınız.
Birçok farklı şekilde uygulanabilen eyeliner'lar da bu yıl güncelleniyor. Eyeliner'ınızı bu sene göz kapağına ince bir şekilde uyguladıktan sonra kuyruk kısmını bir anda kalınlaştırın. Göz kapağına ise nude tonlardaki ışıltılı farları uygulayabilirsiniz.