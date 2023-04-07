2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri

KESKİN HATLAR

Hem fardan vazgeçemiyor hem de eyeliner olmadan yapamıyorsanız bu görünüm tam size göre. Dikkat çekici renkte bir farı tüm gözünüze uyguladıktan sonra koyu renkteki farınızla köşeleri keskinleştirin,böylece eyeliner etkisini de yakalayacaksınız.