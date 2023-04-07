2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri

Günümüzde sürekli değişen güzelllik trendlerine yetişmek neredeyse imkansız! Eğer siz de makyaj yapmayı çok seviyor ve farklı görünümlerle eğlenmeyi seviyorsanız hiçbir şey imkansız değil. İşte 2023 yılının en popüler göz makyajları...

2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri - 1

PEMBE RÜYA

Pastel tonlardaki pembe renginin sadece göz kapağına değil tüm yüz makyajına hakim olduğu bu görünüm, bahar zamanı açan çiçeklerden ilham alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri - 2

BUZ BAKIŞLAR

Ünlü model Elsa Hosk'un bu görünümü, 2023 yılının en popüler göz makyajlarından biri. Kahve ve toprak tonlarını bir kenara bırakıp soğuk renkleri göz makyajınıza dahil edin. Özellikle pigmentli farlarlarla eğlenceli ve ışıltılı görünümler yaratabilirsiniz.

2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri - 3

MÜKEMMEL UYUM

2023 yılında kıyafetinizin rengiyle göz makyajınızın uyumuna dikkat edin. Makyaj-elbise uyumu çok tercih edebilmeyen bir görünüm olsa da aşırıya kaçmadığınız müddetçe modern ve şık görüneceksiniz.

2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri - 4

ÇERÇEVELEYİN

Gözlerinizi koyu bir göz kalemiyle çerçeveleyerek iddialı bakışlara sahip olabilirsiniz. Bu görünümün püf noktası ise benzer tonlardaki farı göz kapağının tamamına uygulamak.

2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri - 5

SARARTILMIŞ KAŞLAR

"Yokmuş gibi görünen" kaşlar bu yıl da makyaj trendleri arasında yer alıyor. Sarartma yöntemiyle kaşlarını yok edebilir, göz makyajınızın ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz.

2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri - 6

GÜÇLÜ KAŞLAR

Kalın kaş trendi uzun bir süredir hayatımızda. Yukarıya doğru taranmış kaşlar ise 2023'te yükselişine devam ediyor. Boşlukları doldurduktan sonra kaşlarınızı sabitleyici jel yardımıyla tarayabilirsiniz.

2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri - 7

KESKİN HATLAR

Hem fardan vazgeçemiyor hem de eyeliner olmadan yapamıyorsanız bu görünüm tam size göre. Dikkat çekici renkte bir farı tüm gözünüze uyguladıktan sonra koyu renkteki farınızla köşeleri keskinleştirin,böylece eyeliner etkisini de yakalayacaksınız.

2023 yılının en popüler göz makyajı trendleri - 8

YÜKSEK DOZ FEMİNENLİK

Birçok farklı şekilde uygulanabilen eyeliner'lar da bu yıl güncelleniyor. Eyeliner'ınızı bu sene göz kapağına ince bir şekilde uyguladıktan sonra kuyruk kısmını bir anda kalınlaştırın. Göz kapağına ise nude tonlardaki ışıltılı farları uygulayabilirsiniz.

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