2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler

Modanın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası, lüks markaların daha önce eşi benzeri görülmemiş tasarımlarına sahne oldu. Dünyanın en iyi lüks giyim markaları Sonbahar-Kış koleksiyonlarını tanıttı. İşte ünlü isimlerin katılımlarıyla gerçekleşen Paris Moda Haftası'nın en dikkat çekici görünümleri...

2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler - 1

Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière imzalı tasarımlar arasında devasa ve dikkat çekici aksesuarlar dikkat çekti. Markanın mirasına gönderme yapan logolu parçalar ise güncelliğini korudu.

N-LIFE HABERLERİ

2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler - 2

Chloe

Bohem şıklığın ilk adresi olan marka, Chemena Kamala'nın koleksiyonunu görücüye çıkardı. Uçuşan dantelli elbiseler, deri pantolonlar ve pançolar dikkat çeken tasarımlar oldu.

2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler - 3

Stella McCartney

İngiliz tasarımcı yeni koleksiyonunda güçlü silüetlere, vegan deriden yapılmış tasarımlara ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan dikkat çekici parçalara yer verdi.

2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler - 4

Dior

Maria Grazia Chiuri'nin tasarımları bu koleksiyonda da markanın ruhunu yansıymayı başardı.

60'lar esintisi taşıyan koleksiyonu izlemeye Natalie Portman, Jennifer Lawrence and Rosalía gibi isimler geldi.

2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler - 5

Miu Miu

Gelecek sonbahar aylarında ceketlerin güç kazandığının sinyallerini veren lüks marka, renk ve parlak aksesuarları ön plana çıkardı.

2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler - 6

Victoria Beckham

İngiliz tasarımcı, her zamanki estetiğini sonbahar ve kış aylarına taşımaya hazırlanıyor: şık, dikkat çekici, zarif ve lüks.

2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler - 7

Mugler

Zendaya'nın Dune prömiyerindei "robot" kostümünün ardından kreatif direktör Casey Cadwallader, gelecek sezon transparan ve deri kumaşlara ağırlık vermeyi tercih etti.

2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler - 8

Balmain

Olivier Rousteing, metalik detayların öne çıktığı koleksiyonda meyve şeklinde kolyelere ve keskin hatlı takımları ön plana çıkardı.

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