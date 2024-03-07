2024 Paris Moda Haftası'ndan en çarpıcı görünümler
Modanın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası, lüks markaların daha önce eşi benzeri görülmemiş tasarımlarına sahne oldu. Dünyanın en iyi lüks giyim markaları Sonbahar-Kış koleksiyonlarını tanıttı. İşte ünlü isimlerin katılımlarıyla gerçekleşen Paris Moda Haftası'nın en dikkat çekici görünümleri...
Louis Vuitton
Nicolas Ghesquière imzalı tasarımlar arasında devasa ve dikkat çekici aksesuarlar dikkat çekti. Markanın mirasına gönderme yapan logolu parçalar ise güncelliğini korudu.