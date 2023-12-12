2024 yılının makyaj trendleri

Günümüzde güzelllik trendlerine yetişmek neredeyse imkansız. Hollywood yıldızlarının yanı sıra TikTok ve Instagram fenomenlerinin yön verdiği trendler gelecek yıl da birbirinden eğlenceli ve sofistike görünümler vadediyor. İşte 2024 yılında mutlaka denemeniz gereken trendler...

2024 yılının makyaj trendleri - 1

NOSTALJİK

"Latte" trendinin de yükselişiyle kahve ve toprak renkleri göz makyajında giderek güç kazandı. Ancak gelecek yıl renkli farlar makyajımıza daha çok hakim olacak. Özellikle mavi ve yeşilin öne çıkacağı göz makyajları sizi 90'lı yıllara götürecek.

N-LIFE HABERLERİ

2024 yılının makyaj trendleri - 2

BUZ ETKİSİ

Buzdan ilham alınarak yapılan gümüş ışıltılı göz makyajları, makyaj artisti Hung Vanngo'nun Gigi Hadid için yaptığı bu makyaj ile sosyal medyada trend olmuştu. Gelecek yıl açık pembeler, lavanta rengi ve pastel maviler göz makyajına hakim olacak.

2024 yılının makyaj trendleri - 3

DUMANLI GÖZLERE DÖNÜŞ

Her ne kadar son yıllarda doğallık ve sadelik revaçta olsa da gelecek yıl koyu göz makyajlarına dönüş olması bekleniyor. Eyeliner veya kalem ile gözlerinizi belirginleştirebilir, dumanlı bir etki yaratmak için ise koyu renkteki farlardan yararlanabilirsiniz.

2024 yılının makyaj trendleri - 4

DOĞAL GÜZELLİK

Dumanlı göz makyajlarını veya renkli farları gelecek yıl daha çok görecek olsak da "doğallık" yine makyaj trendlerinde zirvede olacak gibi görünüyor.

2024 yılının makyaj trendleri - 5

ALLIK ÖN PLANDA

Bu yıl "strawberry girl" terimini birçok kez duyduk. Yanakların al al olduğu bu makyajı, gelecek yılda da hayatımızda olacak. Çilek kız makyajı, pembe ve kırmızı tonlarının ağırlıkta olduğu özellikle yanaklar ve dudakların ön plana çıktığı bir makyaj stiliydi.

2024 yılının makyaj trendleri - 6

KLASİKTEN ŞAŞMAYANLAR İÇİN

Klasik bir göz makyajının vazgeçilmezi eyeliner ile yapılan göz makyajları da 2024 makyaj trendleri arasında. Gelecek yıl grafik çizgiler çizmek yerine gözleri çerçevelemek daha trend olacak.

2024 yılının makyaj trendleri - 7

KUSURSUZ MAKYAJ

Geçtiğimiz yıllara damgasını vuran o kusursuz Instagram makyajları, bire bir olmasa da farklı bir versiyon ile günümüz makyaj trendlerine geri dönüyor. Cilt eşitsizliklerinin giderildiği ve kusursuz bir ten makyajının öne çıktığı görünümler gelecek yıl popülarite kazanacak.

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