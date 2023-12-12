2024 yılının makyaj trendleri
Günümüzde güzelllik trendlerine yetişmek neredeyse imkansız. Hollywood yıldızlarının yanı sıra TikTok ve Instagram fenomenlerinin yön verdiği trendler gelecek yıl da birbirinden eğlenceli ve sofistike görünümler vadediyor. İşte 2024 yılında mutlaka denemeniz gereken trendler...
NOSTALJİK
"Latte" trendinin de yükselişiyle kahve ve toprak renkleri göz makyajında giderek güç kazandı. Ancak gelecek yıl renkli farlar makyajımıza daha çok hakim olacak. Özellikle mavi ve yeşilin öne çıkacağı göz makyajları sizi 90'lı yıllara götürecek.