2024 yılının makyaj trendleri

DUMANLI GÖZLERE DÖNÜŞ

Her ne kadar son yıllarda doğallık ve sadelik revaçta olsa da gelecek yıl koyu göz makyajlarına dönüş olması bekleniyor. Eyeliner veya kalem ile gözlerinizi belirginleştirebilir, dumanlı bir etki yaratmak için ise koyu renkteki farlardan yararlanabilirsiniz.