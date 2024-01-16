75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizilerinin 6 ödül kazanarak damga vurduğu gecede şıklık yarışı yaşandı. İşte törene birbirinden göz alıcı görünümleriyle katılan ünlülerin en şık görünümleri...

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 1

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli tören, Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmişti.

Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, dün akşam da 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi.

KAZANANLAR TAM LİSTESİ

Prestijli geceye katılan birçok isim şıklığıyla göz kamaştırdı. İşte Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyan görüntüler...

N-LIFE HABERLERİ

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 2

Sarah Snook

Elbise:  Vivienne Westwood 

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 3

Suki Waterhouse 

Elbise: Valentino

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 4

Ayo Edebiri

Elbise: Louis Vuitton

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 5

Juliette Lewis

Elbise: Moschino

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 6

 Colman Domingo

Takım: Louis Vuitton

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 7

Natasha Lyonne

Elbise: Schiaparell

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 8

Jenna Ortega

Elbise: Dior

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 9

Rachel Brosnahan

Elbise: Versace

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 10

Jessica Chastain

Elbise: Gucci

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 11

Hannah Waddingham 

Elbise: Marchesa

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 12

 Simona Tabasco

Elbise: Marni

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 13

Jennifer Coolidge

Elbise: Etro

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 14

Selena Gomez

Elbise:  Oscar de la Renta

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 15

Ali Wong

Elbise: Louis Vuitton

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 16

Clare Danes 

Elbise: Balmain

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 17

Aubrey Plaza

Elbise: Loewe

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 18

Kourtney Kardashian ve Travis Barker

75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı - 19

Alexander Skarsgård

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