75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli tören, Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmişti.

Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, dün akşam da 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi.

KAZANANLAR TAM LİSTESİ

Prestijli geceye katılan birçok isim şıklığıyla göz kamaştırdı. İşte Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyan görüntüler...