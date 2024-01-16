75. Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizilerinin 6 ödül kazanarak damga vurduğu gecede şıklık yarışı yaşandı. İşte törene birbirinden göz alıcı görünümleriyle katılan ünlülerin en şık görünümleri...
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli tören, Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmişti.
Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, dün akşam da 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi.
Prestijli geceye katılan birçok isim şıklığıyla göz kamaştırdı. İşte Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyan görüntüler...