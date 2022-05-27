90’ların ince kaşları geri mi geliyor?

Haberler - ntv.com.tr | 27.05.2022 - 10:02 - Son Güncelleme : 27.05.2022 - 10:30
Kaş şekilleri ve trendleri geçmiş yıllardan bugüne sürekli yenilik ve değişimler ile hayatımıza girdi ve birçok kadına ilham oldu.
Özellikle 90’lı yılların modası olan ince kaşların 2000’lerde yerini kalın kaşlara bırakmasıyla yeni trend, kalın ve doğal kaşlar oldu.
O dönemin en trend kaş stili olarak önce çıkan ince kaşlar, dönemin en ünlü isimleriyle bağdaşmıştı.
Düz, kalın, ince ve kalın kavisli olarak öne çıkan kaş modelleri, uzun zamandır doğal ve özellikle kalın-gür olarak etkisini sürdürdü ve çoğu kadın eskiye nazaran kalın kaş modasına uydu.
Ancak ince kaş stilleri, son zamanlarda yeniden hayatımıza girmeye başladı.Son olarak bu trende dönüş yapan isimler arasında dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid kardeşler yer alıyor.
Bu durum haliyle “İnce kaş modası geri mi dönüyor?” sorusunu da akıllara getirdi.
Özellikle 90'larda Angelina Jolie'de görmeye alışık olduğumuz ince kaşlar, şimdilerde dünyaca ünlü birçok modelin moda çekimlerinde objektiflere yansıyor.
Ancak trendleri yakalamaya çalışırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.
Özellikle doğal, gür ya da kalın kaşlara sahipseniz ince kaş trendlerine dönmeniz bir zorunluluk değil.
Eğer ince kaş modasına dönmek istiyorsanız, bunu kaşlarınızı koparmadan, yolmadan ya da gelişigüzel almadan yapmalısınız.
En doğru yöntem bu konuda bir uzmandan yardım almak olacaktır. Yoksa geri dönülmesi zor sonuçlara yol açabilir.