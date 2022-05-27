90’ların ince kaşları geri mi geliyor?

Kaş şekilleri ve trendleri geçmiş yıllardan bugüne sürekli yenilik ve değişimler ile hayatımıza girdi ve birçok kadına ilham oldu.

Özellikle 90’lı yılların modası olan ince kaşların 2000’lerde yerini kalın kaşlara bırakmasıyla yeni trend, kalın ve doğal kaşlar oldu.